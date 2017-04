Erstellt am 07. April 2017

Amazon: Neue Gebühren für FBA-Händler

Online-Händler haben es dieser Tage wahrlich nicht leicht: Nachdem Ebay vor wenigen Tagen eine Anpassung seiner Gebühren angekündigt hat, zieht nun auch Amazon nach. Das Unternehmen erhöht seine Preise im Fulfillment-Sektor. Von dieser Änderung sind nicht nur deutsche FBA-Händler, sondern auch Anbieter in Großbritannien, Frankreich, Italien sowie Spanien betroffen.

(Bildquelle: Twin Design via Shutterstock)

Ab dem 1. Juni 2017 müssen sich Händler, die Amazon FBA nutzen, auf steigende Gebühren einstellen. Dies gibt das Unternehmen aktuell in E-Mails bekannt, die es an seine Marketplace-Händler verschickt. Begründet wird die Preisanpassung mit „den veränderten Kosten für Versand, Lagerung, Transport und Kundenservice“, denen mit diesem Schritt Rechnung getragen werden soll. Durch die frühzeitige Ankündigung möchte Amazon seinen Anbietern „ausreichend Zeit […] geben, diese Änderungen einzuplanen.“

Amazon: Gebührentabelle gibt Aufschluss

Die veränderten Preise gelten dabei nicht nur für jene Waren, die über das nationale Programm abgewickelt werden, sondern auch jene Einheiten, die über das europäische Versandnetzwerk nach ganz Europa geliefert werden.

Amazon hat die neuen Preise in einer umfassenden Tabelle zusammengetragen, in der die Gebühren übersichtlich nach Nicht-Medienprodukten, Medienprodukten und Produkten in Übergröße sortiert sind. Die Preiserhöhung ist dabei zum Teil sehr deutlich – ein Beispiel: Während die Kosten für ein Standard-Paket zwischen 2001 und 3000 Gramm (über Amazon.de) nur von 4,18 Euro auf 4,20 Euro steigen, erhöht sich der Preis für ein klassisches Standard-Pakte zwischen 1001 und 1500 Gramm um 13 Cent – nämlich von 3,04 Euro auf 3,17 Euro.

Die Gebührentabelle finden Sie unter diesem Link.

Preiserhöhung betrifft auch Lagerung und Retouren

Doch nicht nur die Preise für die Lieferung ändern sich. Online-Händler müssen auch für die monatliche Lagerung von Artikeln tiefer in die Tasche greifen – egal, ob die Waren in Deutschland oder Frankreich, Italien oder Spanien, Polen oder der Tschechischen Republik lagern: Hier steigt der Preis zwischen Januar und September von 12,50 Euro auf 20 Euro pro Kubikmeter. In der (Vor-) Weihnachtszeit, das heißt zwischen Oktober und Dezember, erhöht sich der Preis von 18 Euro auf 28 Euro.

Ab dem 23. Oktober 2017 kommt darüber hinaus eine Gebühr für Warenrücksendungen der Kategorien „Bekleidung“ und „Schuhe“ auf die FBA-Anbieter zu. Denn dann wird für zurückgeschickte Produkte aus diesen Kategorien, „für die Amazon die kostenlose Rücksendung anbietet, eine Bearbeitungsgebühr für Warenrücksendungen berechnet.“

Alle Einzelheiten finden Sie auf den entsprechenden Hilfeseiten von Amazon.