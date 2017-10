Erstellt am 05. Oktober 2017

„Zalando, was schenke ich meinem Freund?“ – Geschenkefinder für Google Home

Zalando und Google haben zusammen einen Geschenkefinder entwickelt, der Konsumenten pünktlich zum Weihnachtsgeschäft bei der Suche nach einem passenden Präsent unterstützen soll.

© A. and I. Kruk / shutterstock.com

Es dauert nicht mehr lange und die alljährliche Jagd auf Weihnachtsgeschenke beginnt. Zalando will es seinen Kunden nun einfacher machen und hat zusammen mit Google den Geschenkefinder entwickelt. Nicht nur sollen darüber Tipps für mögliche Präsente an die Liebsten gegeben werden, sie lassen sich auch ganz einfach und ohne Gedränge online bestellen. Verfügbar sein wird der Geschenkefinder über den Google Assistent. Der Konzern hat jetzt die Plattform Actions on Google auch hierzulande vorgestellt, mit der sich Anwendungen von Drittanbietern für den smarten Sprachassistenten entwickeln lassen. Der Zalando Geschenkefinder soll dann pünktlich zum Weihnachtsgeschäft Ende Oktober verfügbar sein.

„Die Art und Weise wie wir einkaufen wird sich in den kommenden Jahren weiter verändern. Schon jetzt verbringen Menschen einen großen Teil ihrer Zeit mit Social Apps. Als kundenzentriertes Unternehmen ist es unser Ziel, Mode zu jeder Zeit und überall dort verfügbar zu machen, wo die Nutzer sich aufhalten und wir arbeiten kontinuierlich an innovativen Lösungen, die den sich verändernden Kundenbedürfnissen und Anforderungen Rechnung tragen“, sagt Nicolas Borg, VP Strategie bei Zalando, zum neuen Projekt.

Spielerisch das passende Geschenk finden

Nutzer des Zalando Geschenkefinders können mit ihrem Google Home in Zukunft einfach per Sprachbefehl den Dialog mit dem Zalando Chatbot öffnen und eine Reihe von Fragen stellen. Dabei fängt man mit leichten Fragen an, beispielsweise wer der Beschenkte ist, und kann dann langsam konkreter werden und auch auf mögliche Interessen eingehen. Anschließend werden Produkte aus dem Zalando Fashion Store vorgeschlagen. Da besonders im Fashion-Sektor der optische Aspekt eine wichtige Rolle spielt, wird auch eine Anbindung für Handy und Tablet angeboten, damit sich der User die Vorschläge direkt anschauen kann. Die eigene Distributed-Commerce-Lösung von Zalando erlaubt es dem Kunden anschließend, das passende Produkt direkt zu bestellen.

© Screenshot Zalando.com

„Durch die Zusammenarbeit mit Google gehen wir einen weiteren Schritt im Bereich Conversational Commerce, ein Thema, das für die Zukunft des Online-Shoppings von enormer Bedeutung sein wird“, so Borg.