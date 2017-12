Hermes: „Ebay unterscheidet nicht zwischen C2C- und B2C-Sendungen“ [Update]

Ebay scheint mit der Zustellgeschwindigkeit von Hermes nicht mehr zufrieden sein. Wie aus einer E-Mail des Marktplatzes an seine Händler hervorgeht, wird der Logistiker ab kommendem Jahr nicht mehr zu den „schnellen Versandmethoden“ gezählt. Hermes nimmt dazu jetzt Stellung. Update: Ebay hat die Änderung jetzt von Mitte Januar auf Ende März 2018 verschoben.

Die schnelle Zustellung von Ware spielt im Online-Handel eine immer größer werdende Rolle. Wie es scheint, konnte Hermes diese Erwartungen nicht mehr erfüllen, zumindestens laut einer Mitteilung von Ebay. Wie Händler in der Facebook-Gruppe Forum Online-Handel berichten, hat der Marktplatz seine Verkäufer in einer E-Mail darüber informiert. Darin heißt es: „Am 15. Januar 2018 passen wir die Regellaufzeiten einzelner Versanddienstleister an. Die Versanddienstleistungen von Hermes gelten ab dem 15. Januar 2018 bis auf Widerruf nicht mehr als schnelle Versandmethode.“

Damit ein Dienstleister als „schnelle Versandmethode“ eingestuft werden kann, muss eine maximale Regellaufzeit von ca. 1-2 Werktagen eingehalten werden. Hermes scheint diese Bedingungen nicht immer zu erfüllen, denn die Regellaufzeit wurde auf 1-3 Werktage erhöht, und fliegt somit aus dem Programm.

Darf Ebay das?

Um einen Servicestandard auf der Plattform zu gewährleisten, darf Ebay natürlich auch Spielregeln aufstellen. Händler, die über Ebay handeln wollen, müssen sich diesen Bedingungen unterwerfen. Ebay verlangt hier also nichts Unrechtmäßiges von einem Händler, sondern lediglich, dass er sich statt Hermes einen schnelleren Versanddienstleister organisiert.

Händler fühlen sich übergangen

Wie aus den Kommentaren der Händler bei Facebook herauszulesen ist, kann ein Großteil die Vorgehensweise nicht verstehen. So fragt einer beispielsweise „Ist Hermes bei eBay in Ungnade gefallen?“ Warum sich Ebay jetzt so von Hermes distanziert, kann nur spekuliert werden. Viele Händler sehen die Lieferzeiten des Logistikers nicht als problematisch an. „Besonders ärgerlich, da wir Hermes extra per API sehr genau und tagesaktuell beobachten und deshalb Probleme auch recht gut und schnell im Griff haben. Die meisten unserer versandten Bestellungen sind in 1-2 Tagen beim Kunden“ oder „Da ich nur Hermes anbiete, geht mir ja dann die Ebay Garantie flöten. Und Hermes ist nicht weniger schnell wie DHL. In der Regel ist das Paket innerhalb der 1-2 Werktage beim Kunden.“

Als größtes Ärgernis sehen die Kunden allerdings die Bevormundung seitens Ebay. „Wenn ich merke, dass die Leistung nicht den Erwartungen entspricht, wechsel ich eben ggf. den Anbieter im Interesse meiner Kunden. Aber das möchte ich schon gern selbst entscheiden und brauche nicht noch den Druck von eBay!“ und „Wir Händler werden doch immer mehr Bevormundet“ werden die Entscheidung des Marktplatzes kommentiert.

Das sagt Hermes zum Vorgehen von Ebay

Beim Logistiker ist man über die vom Marktplatz herausgeschickte Nachricht informiert, vermisst aber an einigen Stellen „etwas klärende Trennschärfe.“ So hat Hermes zwar tatsächlich im PrivatPaketService die Regellaufzeit auf 1-3 Tage erhöht, allerdings bezieht sich das nur auf den C2C-Versand und für Sendungen, die im Paket-Shop abgegeben werden. „Im Geschäftskunden-Service (B2C), bei dem Hermes die Pakete beim Auftraggeber abholt, haben wir unverändert eine Regellaufzeit von 1-2 Tagen. Hier liefern wir unverändert über 90 Prozent der Sendungen am nächsten Tag („next day“) aus, den Rest mit einer Zustellzeit von i.d.R. zwei Werktagen. Für B2C-Sendungen gilt bei Hermes also auch weiterhin die gewohnte bundesweite Regellaufzeit von 1-2 Tagen – auch bei Ebay. Daran hat sich nichts geändert und wird sich auch nichts ändern“, heißt es auf Nachfrage.

Nach Auffassung von Hermes unterscheidet Ebay also nicht zwischen den beiden Segmenten, sondern betrachtet die Paketlaufzeit gesamtheitlich und orientiert sich aktuell an der etwas langsameren Laufzeit für die C2C-Pakete. „Somit gilt die von Ebay per E-Mail kommunizierte Lieferzeit von 1 bis 3 Tagen faktisch nur für Pakete, die an einem Hermes Paket-Shop abgegeben werden (für uns sog. C2C-Sendungen). Alle anderen Sendungen bleiben davon unberührt.“

Das können Händler jetzt tun

Hermes hat sich bewusst dazu entschieden, die Lieferzeit im PrivatPaketService auf 1-3 Tage zu erhöhen. „Wir glauben, dass eine ehrliche Lieferzeitangabe dem Kunden und somit auch dem Händler mehr bringt als ein Versprechen, das nicht gehalten werden kann“, wird das Vorgehen von einem Sprecher des Unternehmens erklärt. Damit dennoch alle Pakete rechtzeitig beim Kunden ankommen, rät Hermes den Händlern folgendes: „Da die Abholzeiten in den PaketShops nur wenig variieren, hilft es, beim PaketShop-Betreiber zu erfragen, wann gemeinhin die Abholung der Pakete erfolgt – und die Abgabe seiner Pakete entsprechend zu planen. Verschickt ein Kunde viele Pakete im Jahr, empfehlen wir allerdings ohnehin die Nutzung eines Geschäftskundentarifs, der die Abholung der Sendungen beinhaltet und somit eine Lieferzeit von 1-2 Tagen weiterhin sicherstellt. Geschäftskundentarife stehen ab 300 Sendungen pro Jahr zur Verfügung.“

Update: Ebay verschiebt die Regeländerung nach hinten

Die für den 15. Januar angekündigte Änderung der Regellaufzeit für Hermes-Pakete verschiebt Ebay nun auf Ende März 2018. Wie der Marktplatz seine Händler jetzt in einer E-Mail mitteilte, ist man diesen Schritt gegangen, „um Sie im Weihnachtsgeschäft zu entlasten.“ Knackpunkt sei wohl die bereits oben erwähnte Tatsache, dass die Regellaufzeit bei der Abholung von Hermes-Sendungen wie gewohnt nur 1-2 Tage in Anspruch nimmt. „Nur Hermes-Sendungen, die im PaketShop abgegeben werden (PrivatPaketService) haben aktuell eine Regellaufzeit von 1-3 Werktagen. Vielen Dank für Ihr Feedback“, lässt sich in der Facebook-Gruppe Multichannel Rockstars lesen. „Bis zum Inkrafttreten dieser Änderung im März 2018 bleibt die bei eBay ausgewiesene Versandlaufzeit für alle Hermes-Sendungen unverändert 1-2 Werktage. Sie müssen daher nichts weiter unternehmen.“ Über notwendige Änderungen will Ebay dann rechtzeitig informieren.