Erstellt am 12. Dezember 2017

Weihnachten 2017: Amazon veröffentlicht Bestellfristen

Amazon hat jetzt seine Bestellfristen für Weihnachten bekannt gegeben und bietet in ausgewählten deutschen Metropolen auch noch kurz vor knapp eine pünktliche Lieferung an.

© Ideya

Um allen Geschenke-Shoppern eine möglichst stressfreie Zeit zu bescheren, hat erst kürzlich Ebay seine Versandfristen für Weihnachten 2017 veröffentlicht. Nun zieht auch Amazon nach und hat für Deutschland und Österreich seine Lieferfristen bekannt gegeben. Für den normalen Standardversand haben Kunden noch gut eine Woche Zeit, Prime-Mitglieder in ausgewählten Regionen können sogar bis wenige Stunden vorher noch das passende Geschenk bei Amazon shoppen. Allerdings gelten die Zeiten nur für Produkte, welche direkt vom Online-Händler versendet werden. Da für einige Artikel in Ausnahmefällen auch frühere Bestellfristen gelten, bietet Amazon eine allerletzte Möglichkeit: einen Gutschein per E-Mail. Alle Optionen für die Weihnachtsbestellung gibt es auch unter www.amazon.de/weihnachtsbestellfristen.

Amazons Bestellfristen im Überblick