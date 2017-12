Infografik: So erledigen wir unsere Weihnachtseinkäufe in zehn Jahren

Ausgestorbene Fußgängerzonen ohne stationäre Geschäft: Sieht so die Zukunft des Einzelhandels aus? Die PPRO Group sagt "nein" und hat jetzt eine Infografik veröffentlicht, wie das Weihnachts-Shopping 2027 aussehen könnte.

© vchal / shutterstock.com

Die Weihnachtseinkäufe im Jahr 2027 werden nicht, wie viele Studien vermuten lassen, ausschließlich online getätigt, sondern von den neuen Technologien des stationären Handels bestimmt. Diese mutige These hat jetzt die PPRO Group, ein Spezialist für länderübergreifendes elektronisches Bezahlen, aufgestellt. In einer Infografik hat das Unternehmen zusammengetragen, wie sich das stationäre Shopping-Erlebnis von heute in den nächsten zehn Jahren verändern wird. So gibt es 2027 beispielsweise keine Umkleidekabinen mehr, sondern die Anprobe erfolgt mit Virtual-Reality-Spiegeln. Auch beim Bezahlen wird sich einiges ändern. Lästiges Schlangestehen ist dann passé.

Grafik: Weihnachtseinkäufe im Jahr 2027