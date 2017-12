Ebay: Dritter Advent war der verkaufsstärkste Tag des Jahres

Der deutsche Online-Marktplatz Ebay hat den verkaufsstärksten Tag des Jahres hinter sich: Am dritten Advent wurden die meisten Artikel auf dem Marktplatz verkauft – und immer mehr Kunden kaufen über das Smartphone ein.

© Worawee Meepian / Shutterstock.com

Nicht einmal mehr eine Woche bis Heiligabend. Das Weihnachtsgeschäft geht also in den Endspurt. Ebay hat nun verkündet, am dritten Advent den verkaufsstärksten Tag des gesamten Jahres erlebt zu haben. Vor allem im Bereich Mobile legte Ebay noch einmal zu: 46 Prozent aller Käufe am dritten Advent wurden über mobile Endgeräte durchgeführt. Am verkaufsstärksten Tag des Vorjahres waren es noch 40 Prozent der Käufe gewesen.

Die meisten Nutzer kamen zwischen 19 und 21 Uhr auf den deutschen Ebay-Marktplatz um einzukaufen. Ein Viertel aller Bestellungen wurde in diesem Zeitraum durchgeführt. Die Kategorien Haus & Garten, Mode und Elektronik waren dabei am beliebtesten bei den Kunden.

Wie schnell die Artikel über die digitale Ladentheke wanderten, zeigt die weitere Analyse von Ebay: