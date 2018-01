Reaktion auf schwache Umsätze: H&M will Online-Plattform starten

Hennes & Mauritz (H&M) will sich wohl verstärkter dem Online-Handel widmen. Die Spekulationen verdichten sich, dass die Modekette schon in den nächsten Monaten eine eigene Online-Plattform an den Start bringt.

© Emil O / shutterstock.com

Das Modehaus Hennes & Mauritz (H&M) scheint sich weiter digital verstärken zu wollen. Wie FashionUnited mit Verweis auf die schwedische Website Breakit berichtet, soll das Unternehmen eine eigene Online-Plattform in petto haben, auf welcher Mode von verschiedenen Marken zu günstigen Preisen verkauft werden soll. Das Projekt trägt den Codenamen „P12“ und soll wohl schon im April online gehen. Spekulationen zufolge habe H&M für die neue Plattform bereits 60 Marken gewonnen. Insgesamt will man wohl an die 50 Millionen Euro investieren.

H&M will sich nicht äußern

Auf die neuen Spekulationen angesprochen, zeigt sich die Modekette bedeckt: „Was wir zu diesem Zeitpunkt sagen können, ist, dass wir immer an vielen interessanten Ideen arbeiten, aber dass wir zu Gerüchten keinen Kommentar abgeben können“, so die Kommunikationschefin Kristina Stenvinkel. „Wenn wir etwas Konkretes zu sagen haben, werden wir dies tun.“

Dass sich H&M nun verstärkter dem Trend der Digitalisierung beugen will, zeigt auch das neue Projekt „/Nyden“. Das Label soll bereits im Frühjahr dieses Jahres gelauncht werden und in Zusammenarbeit mit Influencern entstehen. Fortan sollen nicht mehr Designer die Kollektionen bestimmen, sondern eben Influencer.

Schließungen und weniger Neueröffnungen bereits angekündigt

Hennes & Mauritz musste im letzten Quartal 2017 herbe Einbußen hinnehmen. So sank der Umsatz um vier Prozent auf nur noch 5,1 Milliarden Euro aufgrund der schwachen Entwicklung im stationären Geschäft. Bereits Ende vergangenen Jahres hatte das Unternehmen Konsequenzen angekündigt: So will man in diesem Jahr den Fokus verstärkter auf den Online-Handel legen. Gleichzeitig wird die Zahl der Neueröffnungen von stationären Läden sinken und Schließungen zunehmen.