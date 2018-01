Auswertung: Ebay-Händler verzeichnen Weihnachtsgeschäft 2.0 im Januar

Eine Datenauswertung des Online-Marktplatzes Ebay hat ergeben, dass Shop-Betreiber auch im Januar immer mehr Umsätze erzielen und nicht mehr nur das eigentliche Weihnachtsgeschäft als Erfolgsgarant gilt. Dies gilt vor allem für Händler aus den Bereichen Haus & Garten, Elektronik und Fashion.

© George Sheldon - Shutterstock.com

Ebay hat Daten aus dem Vorjahr ausgewertet, die verdeutlichen, dass für einige Händler der Monat Januar ähnlich wichtig ist wie das eigentliche Weihnachtsgeschäft. Knapp fünf Prozent aller gewerblichen Ebay-Händler sollen nach Angaben des Online-Marktplatzes am Anfang des Jahres 50 Prozent oder sogar mehr ihres kompletten Jahresumsatzes erzielen. Etwa vier Prozent generieren sogar 70 Prozent. Dies soll insbesondere für Händler gelten, die sich auf den Bereich Haus & Garten spezialisiert haben. 22 Prozent aller Shop-Betreiber, die im Januar vergleichsweise viel umsetzen, stammen aus dieser Kategorie. Danach folgen die Sparten Elektronik (20 Prozent) sowie Fashion (17 Prozent).

Im Zuge der Auswertung der Daten aus dem Januar 2017 präsentiert Ebay einige Händler, die eben genau in diesem Zeitraum auffallend viel Umsatz erwirtschaften. Dazu gehört beispielsweise der Ebay-Händler Jan Hamisch, der über seinen Shop Contor23 Tablet-Zubehör verkauft. Dieser meint: „Viele Kunden entscheiden sich im Verlauf der ersten zwei bis drei Wochen nach Weihnachten für entsprechendes Zubehör ihrer neuen Geräte.” Hamisch zufolge werden ältere Tablets oftmals an Familienangehörige beziehungsweise Bekannte weitergegeben, die wiederum Zubehör benötigen. „Diese gestiegene Nachfrage zieht sich bis in den Februar.“

Warum es für Ebay-Händler im Januar so gut läuft

Zu den Gründen, warum für einige Händler der Januar so wichtig ist, zählen entsprechend die Geschenke an sich, die in irgendeiner Art und Weise ausgestattet werden müssen. Aber auch Geldgeschenke und Gutscheine sowie Vorsätze für das neue Jahr können den ausschlaggebenden Grund bilden. Im Business-Bereich sind wiederum am Anfang des neuen Jahres Anschaffungen im Bereich Software-Lizenzen notwendig. Gerd Streul vom Ebay-Shop CompCom, der sowohl Drucker als eben auch die Lizenzen anbietet, meint: „Die meisten Software-Lizenzen gelten für genau ein Jahr.” Viele Kunden legen sich diese entsprechend zu Beginn des Jahres zu und müssen diese dann immer wieder aktualisieren.

Eine weitere Auswertung von Ebay hat ergeben, dass der dritte Advent der verkaufsstärkste Tages des Jahres 2017 für den Online-Marktplatz war. Vor allem im Bereich Mobile lief es für Ebay an dem Tag berauschend: 46 Prozent aller Käufe am dritten Advent wurden über mobile Endgeräte durchgeführt. Ein Viertel aller Bestellungen wurden zwischen 19 und 21 Uhr getätigt. Zu den beliebtesten Kategorien zählten auch hier Haus & Garten, Mode sowie Elektronik.