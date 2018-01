Erstellt am 23. Januar 2018

Shop-Neugründungen: Ebay erlebt zum Jahresbeginn immensen Anstieg

Den Anfang des neuen Jahres scheinen viele Shops mit dem Schritt zum digitalen Handel zu verbinden. Zu diesem Ergebnis kommt jetzt Ebay, die zu keiner Zeit des Jahres mehr Neugründungen als im Januar hatten.

© Your Design / shutterstock.com

Es ist eine schöne Tradition zu Jahresbeginn: die guten Vorsätze. Neben den üblichen Verdächtigen wie Ernährung und Sport scheinen viele Händler das neue Jahr auch mit dem Schritt in den E-Commerce zu verbinden. Wie eine neue Datenerhebung von Ebay jetzt zeigt, wurden im Januar 2017 fast 1.700 neue Shops auf dem Marktplatz angemeldet. So viele wie in keinem anderen Monat des Jahres. Im gesamten ersten Quartal waren es sogar 4.410 mehr Jungunternehmer. Die beliebtesten Kategorien der Neuanmeldungen waren dabei Haus & Garten, Fashion und Elektronik.

Zehn Shops erwirtschafteten sechs Millionen Euro

Dass die Neulinge des letzten Jahres mit rund 3,4 Millionen Angeboten nicht nur für eine größere Warenvielfalt sorgten, sondern auch sehr erfolgreich waren, beweist folgende Zahl: Die zehn besten Ebay-Shops des Jahres 2017 konnten gemeinsam über sechs Millionen Euro Umsatz erzielen. Pro Shop sind das durchschnittlich 610.000 Euro. Einnahmen, die sich für Neugründer durchaus sehen lassen können. Dabei wurden die Produkte im Schnitt in 33 internationalen Märkten verkauft.

„In Zeiten anhaltender Diskussionen um die Gefährdung von Arbeitsplätzen durch die Digitalisierung zeigt unsere Untersuchung deutlich, welches Potenzial der Ebay-Marktplatz als Türöffner für Neugründungen und den Weg in die Selbstständigkeit bietet“, so Denis Burger, Senior Director Programmatic B2C für Ebay Europa, in einer Meldung des Unternehmens.

„Auch stationäre Einzelhändler sollten die Digitalisierung nicht als Bedrohung, sondern als Chance begreifen, denn immer mehr potenzielle Kunden suchen online nach Produkten. Händler, die ihre Produkte zusätzlich über Online-Marktplätze wie Ebay verkaufen, können auch diese Kunden günstig und ohne großen Aufwand erreichen“, zieht er als Schlussfolgerung.