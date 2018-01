Erstellt am 31. Januar 2018

Zooplus: Umsatz und Kundenzahlen wachsen beachtlich

Der Tierfutter-Spezialist Zooplus macht vieles richtig – das lassen zumindest die vorläufigen Zahlen vermuten, die das Unternehmen für das vergangene Jahr veröffentlicht hat. Umsatz und Kundenzahlen haben einen beachtlichen Lauf.

© Ezzolo – shutterstock.com

Die vorläufigen Geschäftszahlen von Zooplus zeugen von einer erfolgreichen Geschäftsstrategie: Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung jüngst bekannt gab, konnten die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2017 um 22 Prozent auf 1,11 Milliarde Euro gesteigert werden. Im Geschäftsjahr 2016 lagen die Umsatzerlöse noch bei 909 Millionen Euro.

Erstaunlich ist, dass der starke Wachstumskurs nicht nur einzelne Märkte oder Regionen betrifft, sondern quasi flächendeckend verbucht werden konnte. Wie es weiter heißt, konnten 2017 in allen 30 Ländermärkten zweistellige Wachstumsraten verbucht werden.

Weihnachtsquartal für Zooplus besonders stark

Ein Blick auf das Weihnachtsquartal zeigt, dass das Umsatzwachstum weiter beschleunigt werden konnte: Im vierten Quartal 2017 lag der Anstieg des Umsatzes – wie erwartet – höher, nämlich bei 25 Prozent. Grundlage für diese positive Entwicklung sind Investitionen, die Zooplus eigenen Angaben nach „in den Ausbau des Stamm- und Neukundengeschäfts“ getätigt hat. Hinzu kamen „Maßnahmen zur Forcierung des Umsatzwachstums“, die man in der gesamten zweiten Jahreshälfte 2017 in Angriff nahm.

Die Resultate sind deutlich: Lagen die Umsätze in Q4 2016 noch bei 253 Millionen Euro, so konnten sie in Q4 2017 bereits einen Wert von 316 Millionen Euro erreichen. Auch die Anzahl registrierter Neukunden konnte stark gepusht werden. Sie wuchs im allein im vierten Quartal 2017 um 38 Prozent.

Zooplus will in langfristiges Wachstum investieren

„Wir freuen uns sehr, im Geschäftsjahr 2017 wie angekündigt die Marke von 1,1 Milliarden Euro Umsatz übersprungen zu haben. […] Auch im Geschäftsjahr 2018 legen wir den Schwerpunkt auf Wachstum und die langfristige Wertentwicklung des Unternehmens“, kommentiert Cornelius Patt, Vorstandsvorsitzender der Zooplus AG. „Dafür konzentrieren wir uns auf nachhaltiges und perspektivisch ertragsstarkes Wachstum und investieren deshalb gezielt in Produktangebot, Logistik und IT. Es geht uns also um den Ausbau unserer Position als europäischer Marktführer im Online-Handel für Heimtierprodukte.“