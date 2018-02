Neues Feature: Facebook möchte Monetarisierung von WhatsApp vorantreiben

WhatsApp zählt zu den Messengern, die weltweit am meisten genutzt werden. Mit einer User-Zahl im Milliardenbereich, konnte die Social-Media-Plattform Facebook vor vier Jahren nicht widerstehen, das Unternehmen für 19 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Bislang war der Messenger für seine Nutzer kostenfrei nutzbar. Das könnte sich nun mithilfe eines In-App-Stores, der kürzlich entdeckt wurde, ändern.

© quka/ shutterstock

Jedes Unternehmen ist der Regel stets darauf bedacht, seine Investitionen auch wieder zu refinanzieren. So auch Facebook. Vier Jahre ist es nun her, dass das soziale Netzwerk den Messenger WhatsApp übernommen hat. Rund 19 Milliarden US-Dollar sind damals im Rahmen der Investition geflossen. Bisher war der Messenger kostenfrei nutzbar. Dabei nutzen knapp eine Milliarde Privatnutzer, die Facebook wahrscheinlich gerne als zahlungskräftige Kunden dazu gewinnen würde, die App. Nun wurde in einer aktuellen Beta-Version des Messengers ein kostenpflichtiges Feature entdeckt, was diese Vermutung bekräftigt. Ist damit die Frist für die kostenfreie Nutzung von WhatsApp vorbei?

Facebooks Monetarisierungsstrategie von WhatsApp

Erst zum Anfang des Jahres hatte der Messenger WhatsApp Business für Unternehmen herausgebracht. Über eine zweite App ist es Verlagen, Marken sowie Händlern nun möglich, unter anderem Angebote für Nutzer zur Verfügung zu stellen, sowie Newsletter an diese zu versenden. Für Privatnutzer wurde laut basicthinking nun auch ein neues Feature in der aktuellen Version 2.18.32 von WhatsApp entdeckt.

Bei dem Feature soll es sich um einen In-App-Store handeln, bei denen die User Sticker-Sets kaufen können. Knapp 20 Motive sollen den WhatsApp-Nutzern für zwei bis fünf Dollar zur Verfügung stehen, welche die Kommunikation mit Freunden und Verwandten aufpeppen sollen. Die neue Version stecke jedoch noch in der Entwicklungsphase. Ein Datum, wann die Version veröffentlicht wird, soll also noch nicht geben.

Es bleibt nun abzuwarten, wie das Angebot bei den WhatsApp-Nutzern in Zukunft ankommt und ob bei der Vielzahl an Gifs und Emojis überhaupt Bedarf für weitere Sticker besteht.