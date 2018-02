GroKo will Versandverbot für Medikamente – Shop-Apotheke-Aktie bricht ein

Im GroKo-Koalitionsvertrag ist vom Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Medikamenten die Rede. Das sorgte für einen massiven Kurssturz der Shop-Apotheke-Aktie.

Online-Apotheken sind stationären Vertretern ein Dorn im Auge, Verbote werden immer wieder gefordert. Nun bekommt die Diskussion aber neues Feuer und das wirkte sich auch am Aktienmarkt aus. Nachdem die zähen Verhandlungen um einen Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD endlich abgeschlossen waren, wurde publik, dass darin ein Verbot verschreibungspflichtiger Medikamente festgehalten ist. Im Wortlaut heißt es laut Aktionär: „Um die Apotheken vor Ort zur stärken, setzen wir uns für ein Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ein.“

Shop-Apotheke-Aktie stürzt ab

Das führte bei Anlegern umgehend zu Panik. Die Aktie von Shop Apotheke Europe fiel im Anschluss an die Veröffentlichung um satte 25 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Mai 2017. Am Schweizer Aktienmarkt sackte auch die Zur-Rose-Aktie um 12 Prozent ab, so Finanzen.net. Die Reaktion der betroffenen Versandapotheken folgte prompt. In einer Stellungnahme betonte Shop Apotheke Europe verfassungs- und europarechtliche Bedenken, die seit einem Jahr geäußert werden. Sowohl Shop Apotheke als auch Zur Rose haben „notwendige Schritte“ angekündigt, um den Versandhandel weiter zu führen.

Online-Apotheken können rezeptpflichtige und –freie Medikamente günstiger anbieten als stationäre Apotheken und stehen darum in der Kritik. Allerdings gibt es auch laute Stimmen gegen ein Verbot. Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen etwa hält den Versandhandel mit gerade einmal einem Prozent Marktanteil für eine Nische, die traditionelle Apotheken kaum bedrohen könne. Zumindest bei der Shop-Apotheke dürfte sich die Situation nach dem ersten Schock schnell wieder normalisieren. Den Großteil ihres Umsatzes macht sie mit rezeptfreien Medikamenten in Mittel- und Südeuropa. Deren Verkauf wird nicht verboten.