Digitales Schaufenster: Karstadts Babyschritte in Richtung Digitalisierung

Karstadt hat seine Multichannel-Strategie um ein neues Feature erweitert: In Düsseldorf können Kunden jetzt an einem digitalen Schaufenster stöbern und shoppen.

© nitpicker / shutterstock.com

Karstadt gilt in Sachen Digitalisierung nicht gerade als Vorreiter. Der Warenhauskette haftet weiterhin ein altbackener Ruf an, im Online-Handel konnte sich das Unternehmen bisher noch nicht etablieren. Dies soll sich nun aber ändern. Bereits Anfang des Jahres hat Karstadt erste Babyschritte in Richtung Digitalisierung unternommen und zwei Digitalexperten eingestellt. Nach eigenen Angaben versucht man nun intensiv, „erfolgreichster Omnichannel-Händler in Deutschland“ zu werden. Jetzt folgt mit dem digitalen Schaufenster ein weiterer Service, um die eigene Multichannel-Strategie weiter voranzutreiben.

Rund um die Uhr shoppen in Düsseldorfs Innenstadt

Das Touch-Schaufenster wird im Ladengeschäft in der Düsseldorfer Innenstadt zu finden sein und ermöglicht den Kunden rund um die Uhr, das Sortiment von Karstadt zu durchstöbern und zu erwerben. Um Einkäufe auf dem eigenen vertrauten Gerät abzuschließen, steht den Nutzern der sogenannte „Beam Basket“ zur Verfügung. Dieser ermöglicht eine direkte Übertragung des Warenkorbes auf das eigene Smartphone. „Regal, Schaufenster und Onlineshop verschmelzen zu einem 24/7-Kauferlebnis für Kunden. Sehen, mögen, kaufen – mit unserem digitalen Schaufenster in Düsseldorf ab sofort rund um die Uhr“, beschreibt Karstadt-Projektleiter Carsten Maeskes, das neue Konzept gegenüber W&V.

Karstadts schwieriger Stand im Online-Handel

Die traditionsreiche Kaufhauskette Karstadt hatte in der Vergangenheit wenig Erfolg, was ihre Bemühungen im E-Commerce-Sektor betrifft. Anfang 2016 verkleinerte man den eigenen Online-Shop und entledigte sich dabei sogar von ganzen Warengruppen. Im Sommer letzten Jahres kam es dann zur großen Übernahme von Hood.de, mithilfe dessen man sich dem Marketplace-Prinzip öffnen wollte. Nun soll also das digitale Schaufenster die Multichannel-Strategie des Unternehmens weiter unterstützen und es auch im Online-Handel stärken.