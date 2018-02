Erstellt am 23. Februar 2018

HSE24: Modehändler startet Curated Shopping

Mit der neuen Stylingbox will HSE24 individuelle Outfits nach den speziellen Vorlieben der Kunden für ein ganz persönliches Shopping-Erlebnis zusammenstellen.

© HSE24

Kuratiertes Shoppen inklusive Style-Beratung

In seiner Pressemitteilung kündigt der Modehändler HSE24 die „Stylingbox“ an – einen neuen Service, der ab März 2018 zur Verfügung steht und das Shopping-Erlebnis beim Omnichannel-Händler noch persönlicher machen soll. Zunächst handele es sich dabei um einen Testlauf. Wenn dieser bei den Kunden gut ankommt, soll das Angebot weiter ausgerollt und fest in das Portfolio des Unternehmens integriert werden.

Bei der Stylingbox können Kunden anhand eines ausführlichen Online-Fragebogens ihr individuelles Stil-Profil anlegen. Im zweiten Schritt stellen professionelle Stylisten auf Basis dessen zwei unterschiedliche Outfits für sie zusammen. Es könnte sich dabei sowohl um ein Gala-Dinner als auch um einen Freizeit-Look handeln. Nach Unternehmensangaben bietet das Fashion-Sortiment von HSE24 eine große Auswahl an aktuellen Trends, It-Pieces, Basic-Teilen, Klassikern und Accessoires, die zu jedem Stil passen.

Im Anschluss wird die Stylingbox ansprechend verpackt, mit einer persönlichen Nachricht des Stylisten versehen und direkt aus dem Hauptquartier bei München verschickt. Für die Shopping-Beratung von HSE24 würden keine Extrakosten anfallen. Ob die Kunden alle Teile oder nur eine Auswahl behalten möchten, können sie innerhalb von vier Wochen entscheiden.

HSE24 mit zentralem Wachstumsmotor E-Commerce

„Mit unserem neuen Curated Shopping Angebot wollen wir einen weiteren Mehrwert für unsere Kunden schaffen und ihnen ein noch persönlicheres Shoppingerlebnis bieten“, sagt Jörg Simon, Bereichsleiter Omnichannel, Planung & Sales und Mitglied der Geschäftsleitung bei HSE24.

Dass der Omnichannel-Retailer auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben will, unterstreicht die zum Jahreswechsel vollzogene Neubesetzung der Stelle des Leiters Marketing. Der Diplom-Betriebswirt Peter Breiling ist auf die Umsetzung integrierter Omnichannel-Kampagnen spezialisiert und will sich verstärkt für die Weiterentwicklung der Unternehmensmarke einsetzten. Nach eigenen Angaben erzielte die Unternehmensgruppe im Geschäftsjahr 2016 einen Netto-Umsatz von 754 Millionen Euro. Dank konsequenter Omnichannel-Strategie kam der zentrale Wachstumsbeitrag dabei mit einem Umsatz von 164 Millionen Euro aus dem Bereich E-Commerce.

Das auf Homeshopping spezialisierte Unternehmen hat ein jährliches Angebot von mehr als 20.000 Produkten aus den Bereichen Mode, Schmuck, Kosmetik, Wohnen & Ambiente. HSE24 beschäftigt in der Zentrale über 800 Mitarbeiter während mehr als 2.500 Beschäftigte bei Call Center- und Logistik-Partnern tätig sind.