Neue Rekorde: Xing freut sich über super Zahlen

Im Hause Xing läuft es blendend: Das Business-Netzwerk hat seine aktuellen Zahlen für das vergangene Jahr veröffentlicht und kann damit eigene Rekorde brechen. Wir fassen zusammen.

© 360b / Shutterstock.com

Erfolgreicher hätte 2017 für Xing kaum laufen können. Das soziale Netzwerk, das sich auf die Vernetzung von geschäftlichen Kontakten spezialisiert hat, hat das vergangene Jahr als erfolgreichstes Jahr in seiner gesamten Unternehmensgeschichte abgeschlossen. Noch nie hat das Netzwerk so viele neue Mitglieder verzeichnen können: Wie t3n berichtet, waren es 2017 ganze zwei Millionen Neuanmeldungen. Zum Vergleich: Im Jahr zuvor waren es noch 1,8 Millionen.

Alles in allem hatte die Mitgliederbasis Ende 2017 einen Umfang von 13,4 Millionen Nutzern. Zählt man dann Nutzer der Xing-Events noch hinzu, steigt die Zahl auf 14,3 Millionen.

Xing: Umsatz stieg deutlich

Auch mit Blick auf die restlichen Zahlen kann Xing durchaus stolz sein: Lag der Gesamtumsatz 2016 noch bei gut 148 Millionen Euro, so konnte er 2017 um satte 26 Prozent gesteigert werden. Er erreichte einen wert von 187,8 Millionen Euro. „Bereinigt um den Effekt der im vergangenen Jahr getätigten Akquisitionen von Prescreen und InterNations läge der Zuwachs bei 23 Prozent“, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung des Unternehmens. Am deutlichsten gestiegen ist übrigens der Bereich B2B E-Recruiting: Um stattliche 41 Prozent konnte der Umsatz in diesem Segment angeschoben werden (76,7 Millionen Euro).

Ebenfalls gestiegen ist das Ebitda, also der Gewinn vor Zinsen, Steuern und etwaigen Abschreibungen. Dieses kann ein Wachstum von 22 Prozent auf insgesamt 58,4 Millionen Euro vorweisen – im vergangenen Jahr lag es hingegen noch bei deutlich niedrigeren 47,9 Millionen Euro. Das Nettoergebnis legte um 10 Prozent auf knapp 26 Millionen Euro zu.

Xing sieht sich gut für die Zukunft gerüstet

„2017 war für Xing ein äußerst erfolgreiches Jahr. Wir sind in allen Geschäftsbereichen stark gewachsen und haben alle sechs Monate rund eine Million neue Mitglieder willkommen geheißen. Damit sind wir das am schnellsten wachsende berufliche Netzwerk im deutschsprachigen Raum“, kommentiert Thomas Vollmoeller, CEO der Xing SE, die Zahlen. „Und wir sind hervorragend für künftiges Wachstum positioniert, einerseits durch neue Produkte und Akquisitionen, andererseits durch unser Engagement für das Thema ‚New Work‘, das immer mehr Menschen beschäftigt.“