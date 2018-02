Rückblick: Der Online-Handel im Februar 2018

Obwohl der Februar uns wohl die kältesten Temperaturen in diesem Winter beschert hat, haben die Unternehmen sich warm gehalten und ordentlich an ihren Strategien gearbeitet, sei es durch vielversprechende Kooperationen oder millionenschwere Investitionen.

© Marian Weyo / Shutterstock.com

Geschäftszahlen: MyMuesli & Delivery Hero als deutliche Gewinner

Der Essenlieferdienst Delivery Hero konnte seinen Umsatz im Jahr 2017 um satte 60 Prozent steigern. Auch UPS blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück, da der Gewinn um ganze 43 Prozent gesteigert werden konnte. An dritter Stelle folgt MyMuesli, das erstmals in seiner Geschichte konkrete Geschäftszahlen vorlegte und demnach 2016 einen Umsatz von knapp 51 Millionen Euro generiert hat, was im Vergleich zum Jahr zuvor einem Wachstum um etwa 35 Prozent entspricht.

Auch Xing durfte sich dank zwei Millionen Neuanmeldungen und Umsatzsteigerung von satten 26 Prozent über ein erfolgreiches Jahr freuen. Ebenso hat das Berufsnetzwerk LinkedIn in Deutschland einen neuen Mitglieder-Rekord verzeichnet. DaWanda übertraf mit den Ergebnissen die Erwartungen und verkündete ein Umsatzwachstum von 21,4 Prozent. Reichlich Gewinne meldeten ebenso solche Größen wie Facebook, Alibaba, Amazon und Twitter.

Weniger gut lief es im letzten Jahr jedoch bei Uber. Der Fahrdienstvermittler muss einen Verlust von stattlichen 4,5 Milliarden Dollar hinnehmen. Auch die Otto-Marke Sheego konnte ihre Wachstumsziele nicht erreichen. Die Pechvögel des Monats sind unter anderem das Berliner StartUp Move24 und Kisura, die einen vorläufigen Insolvenzantrag stellen mussten. Um aus der Krise rauszukommen, droht Kaufhof ein massiver Stellenabbau. Ähnliche Maßnahmen plant auch Windeln.de, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken.

Neue Kooperationen in diesem Monat

Zum Anfang des Jahres haben so einige Unternehmen ihre Zusammenarbeit gestärkt. Große Veränderungen stehen bei Ebay an, das PayPal als seinen primären Payment-Partner durch Adyen austauscht. Während Apple, Cisco, die Allianz und Aon gemeinsam ein Sicherheits- und Versicherungspaket gegen Hackerangriffe anbieten wollen, vertreibt der Leipziger Kunstverlag Posterlounge seine Produkte jetzt auch auf dem Marktplatz der Otto Group. Des Weiteren bietet die Gebrauchtwarenplattform Gebraucht.de ab sofort die Anbindung an Plentymarkets und Billbee, darüber hinaus wurde eine Zusammenarbeit mit ProSiebenSat.1 verkündet. Bring! und KaufDa kooperieren und bringen die Funktion „Angebote“ in die digitale Einkaufsliste von Bring!.

In Sachen Mode und Verkehr tut sich auch etwas: Vodafone arbeitet zusammen mit Mango an einem digitalen Spiegel während Zalando mit stationären Händlern in Deutschland kooperieren will. Unterdessen verspricht sich H&M von einer Zusammenarbeit mit Alibaba mehr Erfolg im Online-Bereich.

Flixbus führt nicht nur Sitzplatzreservierungen ein, sondern will gemeinsam mit Lufthansa das Angebot für Reisende optimieren. Und ADAC wiederum arbeitet zusammen mit dem Berliner Mobilitäts-StartUp Door2Door an einem „Allygator Shuttle“ mit dem man durch das Gebiet des Berliner S-Bahn-Rings fahren kann. Auch VW-Tochtergesellschaften Audi und Porsche wollen Investitionen und Know-how bündeln und gemeinsam einen elektrischen Sportwagen entwickeln.

Herausragende Investitionen

Die Unternehmensgruppe Otto hat satte 85 Millionen Euro in den hauseigenen StartUp-Sektor gepumpt, um die Digitalisierung des Mutterkonzerns vorantreiben und marktfähige Zukunftslösungen zu generieren. Moderne Neugründungen will ebenso Zalando unterstützen und investiert in Lagerroboter. Der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba hat im Rahmen seiner neuen Einzelhandelsstrategie über eine Milliarde Euro in zwei stationäre Geschäfte investiert. Noch süßer will Dr. Oetker werden und sichert sich 49 Prozent am Kölner Unternehmen InterNestor, das hinter dem Online-Shop DeineTorte.de steckt.

Zur gleichen Zeit wird über einige Annäherungen zwischen Wallmart und Flipkart und gleich mehreren Investoren und Beate Use gemunkelt. Medien berichten, dass der US-amerikanische Einzelhändler Walmart in Flipkart 20 Milliarden US-Dollar investieren könnte. Das seit 2017 insolvent gemeldete Erotikunternehmen darf sich wohl über sieben „unverbindliche Angebote” freuen. Genauso, wie das FinTech StartUp Billomat, das eine siebenstellige Investition von ONB bekam.

Multichannel, Digitalisierung und künstliche Intelligenz

Viele Unternehmen sehen in der Digitalisierung eine Möglichkeit, um im E-Commerce marktfähig zu bleiben. Die Supermarktkette Rewe hat dafür sogar extra ein Schuldscheindarlehen in Höhe von einer Milliarde Euro aufgenommen. Große Pläne hat auch Karstadt, um seine Multichannel-Strategie weiter voranzutreiben, so werden Einkäufe an einem digitalen Touch-Schaufenster in Düsseldorfs Innenstadt rund um die Uhr möglich.

Mit einem digitalen Raum- und Terrassenplaner sowie dem Click & Collect-Service will auch Hagebaumarkt das Angebot einer modernen Zielgruppe zugänglich machen. Am gleichen Seil ziehen Ikea und Ebay, da beide Virtual Reality-Anwendungen verstärkt umsetzen wollen. Sogar die Fastfood-Kette McDonald's will nicht ganz hinten bleiben und startet eine App, die das Burgeressen noch schneller und einfacher machen soll.

Weitere News aus dem Bereich E-Commerce und Payment

Ebay hat mit seinem FrühjahrsUpdate mal wieder für Wirbel gesorgt: Dabei hat der Online-Marktplatz nicht nur die neue Bilderrichtlinie gekippt, sondern auch Änderungen an Ebay Plus vorgenommen. Derzeit wird außerdem von der Deutschen Telekom, Vodafone sowie von Telefonica ein neues Verfahren entwickelt, bei dem ermöglicht wird, dass Smartphone-Nutzer bald ohne ein Passwort auf eine Website oder eine App zugreifen können.

Beim Fahrdienst BlaBlaCar kann künftig wieder mit Scheinen und Münzen bezahlt werden. Hermes hat angekündigt, die Preise für Geschäftskunden um etwa 4,5 Prozent zu erhöhen. Google stellt seinen mobilen Bezahldienst Google Pay vor und will außerdem seinen Flug- und Hotelsuchservice verbinden. Eine weitere Neuigkeit zum Payment: Bei Notebooksbilliger.de werden ab jetzt sämtliche bargeldlosen Zahlungsprozesse von BS Payone abgewickelt.