Lidl will Milliarden im Online-Handel verdienen

Lidl hat Großes vor – nicht nur im stationären Geschäft, sondern gerade auch im Online-Handel. Dort will der Discounter anscheinend den richtig großen Durchbruch schaffen und Milliarden-Umsätze generieren.

© canon_shooter / Shutterstock.com

Obwohl Lidl in der Vergangenheit bereits einige Rückschläge in Sachen Online-Geschäfte hinnehmen musste, gibt sich der Discounter nicht geschlagen. Ganz im Gegenteil. „Die Relevanz des E-Commerce für Lidl steigt“, kommentierte der Lidl-Digitalchef Thorsten Reichle jüngst laut Handelsblatt. „Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind wir, im Vergleich zum Vorjahr, mehr als 50 Prozent gewachsen – und dieses Wachstum wollen wir fortführen.“

In Zahlen ausgedrückt heißt dies wohl, dass Lidl die Milliardengrenze ins Visier seiner Erwartungen rückt. Denn das Unternehmen soll im vergangenen Geschäftsjahr etwa 750 Millionen Euro im Internet verdient haben. Durchaus beachtlich, doch mit Blick auf den gesamten Umsatz, der aktuell bei 68 Milliarden Euro liegen soll, ist online-technisch noch durchaus Luft nach oben.

Lidl hatte im deutschen Online-Handel schon einige Fehlschläge

Obwohl Lidl also durchaus noch ungenutzte Online-Potenziale hat und seine Ambitionen also verstärken möchte, ist das Unternehmen nicht gänzlich unerfahren in Sachen E-Commerce. So verweist das Handelsblatt beispielsweise auf Testläufe mit Online-Lieferdiensten in den USA, die es den Kunden ermöglichen sollen, sich Produkte aus stationären Geschäften liefern zu lassen. Ob man diese Erfahrungen allerdings auf den hiesigen Markt übertragen kann, sei dahingestellt.

In Deutschland selbst scheint Lidl nämlich bislang nicht unbedingt das glücklichste Online-Händchen gehabt zu haben: Erst Ende 2017 berichteten wir, dass der Discounter seinen Online-Shop radikal entschlackt und fast alle Lebensmittel aus seinem digitalen Sortiment entfernt hatte. Damals hatte der Discounter heimlich, still und leise ganze Produktkategorien wie Nudeln, Brot und Gebäck, Süßigkeiten und Kaffee oder auch leicht verderbliche Lebensmittel wie Wurst und Milchprodukte einfach aus seinem Webshop gestrichen.

Auch das Streaming-Angebot Lidl You wird in den kommenden Tagen vom Netz genommen. Mit diesem Angebot hatten Kunden die Möglichkeit, eine Flatrate des Musik-Streaming-Anbieters Deezer oder des Film- und Serien-Streaming-Dienstes Maxdome zu vergünstigten Preisen zu abonnieren.