Amazon bringt virtuelle Dash Buttons nach Deutschland

Die virtuellen Dash Buttons von Amazon macht der Online-Riese nun auch für seine Kunden in Deutschland verfügbar. Wie so oft, profitieren allerdings nur Bezahlmitglieder von dem neuen Angebot.

Erst vor wenigen Wochen musste Amazon hierzulande einen heftigen Rückschlag hinsichtlich seiner physischen Dash Buttons hinnehmen. Die Einkaufshilfe wurde vom Landgericht München als rechtswidrig eingestuft, Amazon ging daraufhin in Berufung. Weitaus besser läuft es dafür mit der digitalen Variante, den Virtual Dash Buttons. Nach den USA, Japan und Großbritannien werden diese nun auch für Kunden in Österreich und Deutschland verfügbar gemacht.

„Dash Buttons, die es seit 2016 in Deutschland gibt, sind bei Prime-Mitgliedern sehr beliebt und Amazon erweitert kontinuierlich die Auswahl verfügbarer Marken und Optionen. Amazon hat nun die Virtual Dash Buttons in Deutschland gelauncht, um die Auswahl für Kunden weiter zu vergrößern und Prime-Mitgliedern eine schnelle und kostenlose Verknüpfung auf Amazon.de oder der Amazon App zu bieten, mit der sie ihre Lieblingsmarken jederzeit und überall einkaufen können“, so eine Sprecherin des Unternehmens.



Buttons liefern zusätzliche Produktinformationen

Die neuen digitalen Dash Buttons sind „für Millionen von Produkten verfügbar, die für den Versand mit Amazon Prime qualifiziert sind“, wie auf der dazugehörigen Website zu lesen ist. Kunden können beliebig viele Buttons kostenlos erstellen, beschriften, sortieren und wieder löschen. Mit Klick auf dem Button werden zusätzliche Informationen sowie der tagesaktuelle Preis des Produktes angezeigt – ein Service, der bei der Hardware-Version fehlt. Ein weiterer Klick bestätigt dann den Kauf, welcher innerhalb von 15 Minuten wieder storniert werden kann. Kunden, die den Dash Button zu einem bestimmten Produkt hinzufügen wollen, gehen auf die Produkt-Detailseite des jeweiligen Artikels und wählen „Zu meinen Dash Buttons hinzufügen“ aus. Eine genaue Anleitung dazu gibt es an dieser Stelle.

