Qualitativer Heimtierbedarf als erfolgreiche Online-Strategie

Haustiere machen glücklich! Das hat eine Studie von Zooroyal festgestellt. Demnach würden 85 Prozent der Deutschen durch ihr Haustier ein glücklicheres beziehungsweise zufriedeneres Leben führen. Kein Wunder, dass die Besitzer den Vierbeinern etwas zurückgeben wollen und dabei in Sachen Futter, Spielzeug und Möbel besonders auf Qualität achten.

© Africa Studio / Shutterstock.com

In Deutschland gibt es über 30 Millionen Haustiere, wobei statistisch gesehen in jedem fünften deutschen Haushalt eine Katze und in jedem sechsten ein Hund lebt. Dabei zeigt sich, dass die Besitzer geben mit jedem Jahr mehr für ihre Lieblinge ausgeben. Das bestätigt auch eine Grafik des Statistik-Portals Statista. Demnach haben Heimtierprodukte 2016 dem stationären Fach- und Lebensmittel-Einzelhandel fast 4,15 Milliarden Euro eingebracht, während im Online-Handel 510 Millionen Euro erwirtschaftet wurden, 60 Millionen mehr als 2015.



© Statista

Zooplus hat den Online-Markt fest im Griff

Immer häufiger wird im Internet bestellt, weil es einfach bequemer ist, sich das Tierfutter oder die Katzenstreu nach Hause liefern zu lassen, als die Kilo schweren Säcke selbst zu schleppen. Den Online-Markt fest im Griff hat der Pureplayer Zooplus. Nach Angaben von Internet World erzielte die Handelsplattform 2016 in Deutschland einen Umsatz von über 236 Millionen Euro und steht an der Spitze der Liste der fünf größten Online Shops für Tierbedarf. Ziemlich weit dahinter folgen Fressnapf mit einem E-Commerce-Umsatz von 47,52 Millionen Euro und das Pferdesporthaus Loesdau mit 20,73 Millionen Euro.

Um Erfolg zu haben, müssen Händler ihren Kunden wettbewerbsfähige Produktpreise, allzeit bestehende Verfügbarkeit der Ware und eine zuverlässige Logistik bieten können. Außerdem sollten die Möglichkeiten des Internets besser ausgenutzt werden, indem man den Besitzer auf den Webseiten ein umfangreiches und gut sichtbares Informationsangebot bietet. Zahlreiche Anbieter punkten bei Kunden mit Spar- und Futterabos.



© Internet World - Screenshot

Qualität und spezialisierte Angebote als Nischenstrategie

Zahlreiche kleinere Anbieter sind mittlerweile sehr erfolgreich mit ihren spezialisierten Angeboten. Darunter kann zum Beispiel Tackenberg, der Online-Versender für biologisch artgerechte Roh-Fütterung (BARF) genannt werden. Schon seit 13 Jahren versendet das Unternehmen tiefgekühltes Fleisch in speziellen Isolierboxen. Futter auf Basis von rohem Fleisch wird mittlerweile auch bei den großen Playern wie Zooplus und Amazon angeboten.

Bioqualität, natürliche Zutaten und regionale Herkunft: Unternehmen wollen durch hohe Produktqualität wettbewerbsfähig bleiben. Denn auch in Sachen Fertigfutter investieren Kunden gern in gesunde und hochwertige Produkte, was in den letzten Jahren zur Entstehung zahlreicher neuer Premium-Marken wie „Wildes Land“, „Wildcat“, „Terra Canis“, „Dog’s Love“ oder „Liebesgut“ führte. Bei letzterem kann die Mieze dann solche Leckerlie speisen, wie Bio-Lamm mit Kokosflocken und Birne. Für den Hund gibt es sogar vegane Varianten mit Tofu und Gemüse.

Auch hochwertiges Tierzubehör und Spielzeug findet Anklang bei der Kundschaft. So kann bei „Die moderne Katze“, einem Online-Shop für Designmöbel, mitunter stylishe und komfortable Katzenliegen oder Kratzbäume in Buchstabenform passend zur Einrichtung bestellt werden.

© Die moderne Katze

Amazon zeigt Interesse an der Heimtierbranche

Wie Internet World schreibt, können Haustierbesitzer in den USA ein „Pet Profile“ für ihren Liebling anlegen, woraufhin passende Produktvorschläge angezeigt werden. Das Haustierzubehör „Pet Supplies“ ist bei Amazon.com, anders als in Deutschland, auch eine eigene Kategorie. Hierzulande findet man Tierbedarf bei der Unterkategorie „Haushalt, Garten, Baumarkt“.

Auch bei dem 2016 in Deutschland eingeführten Dash Button ist Haustierfutter mit dabei. Nur mit einem Knopfdruck kann der Kunde damit automatisch Nachschub bestellen. Aktuell bietet Amazon 17 verschiedene Dash Buttons in der Kategorie Haustiere an. Mit dabei ist beispielsweise die Katzenfutter-Marke Whiskas oder die Hundefutter-Marke Cesar.