Händler aufgepasst: Phishing-Mails von Amazon und Ebay aktuell im Umlauf

Marktplatz-Händler aufgepasst! Aktuell sind wieder Phishing-Mails im Umlauf, die den Anschein erwecken, von Amazon und Ebay zu stammen. Empfänger sollten auf keinen Fall auf die Forderungen in den E-Mails eingehen.

© mtkang / shutterstock.com

Aktuell warnt die Verbraucherzentrale NRW wieder alle Amazon-Kunden vor gefälschten E-Mails, die den Anschein erwecken, vom Online-Händler zu stammen. Die Phishing-Mails haben den Betreff „Amazon Konto ist unsicher“ und warnen den Empfänger davor, dass ein unberechtigter Login auf das Konto festgestellt wurde. Bei dieser Mail handelt es sich allerdings um einen Betrug:

© Screenshot Verbraucherzentrale NRW



Die Verbraucherzentrale rät dringend davor, den Anweisungen in der E-Mail nicht zu folgen und keine Links oder Anhänge zu öffnen. Im Zweifelsfall sollten sich Amazon-Nutzer direkt an den Kundenservice des Unternehmens wenden. Sollten Kunden bei einer E-Mail von Amazon Verdacht schöpfen, rät das Unternehmen, den Vorfall zu melden, indem sie die betreffende E-Mail an [email protected] weiterleiten.

„Amazon.de wird Kunden niemals per E-Mail um die Übermittlung von persönlichen Informationen wie Passwort oder Zahlungsdaten bitten, oder das Öffnen von unerwarteten Anhängen verlangen. Auch unseren Verkaufspartnern ist dies untersagt. Daher empfehlen wir Kunden, niemals E-Mail-Anhänge von verdächtigen oder unbekannten Absendern zu öffnen, oder persönliche Informationen per E-Mail zu teilen. Außerdem werden weder wir noch unsere Verkaufspartner Kunden jemals bitten, per E-Mail zu bestellen oder eine Bestellung, für die sie nicht die Option Kauf auf Rechnung gewählt haben, per Überweisung zu bezahlen (ausgenommen Zahlungserinnerungen nach fehlgeschlagenen Abbuchungen)“, so ein Sprecher des Unternehmens.

Betrügerische Mails auch von Ebay

Wie Netzwelt aktuell berichtet, sollen ähnliche E-Mails auch Ebay-Kunden ins Visier nehmen. So werden Nachrichten verschickt, in denen die Empfänger ebenfalls dazu aufgefordert werden, einen Link oder Anhang zu öffnen und dort ihre Daten zu hinterlegen:

© Screenshot netzwelt.de



Auch hier wird dringend davor gewarnt, Anhänge herunterzuladen oder Daten einzugeben. Wer dies schon getan hat, sollte so schnell wie möglich seine Zugangsdaten zum Benutzerkonto ändern.

Wir haben Ebay zu den aktuellen Phishing-Mails angefragt und werden den Artikel entsprechend aktualisieren, sobald sich der Online-Marktplatz dazu geäußert hat.