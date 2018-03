Erstellt am 28. März 2018

Bertelsmann bricht Rekorde – Digitalgeschäft blüht

Bertelsmann kann mit glänzenden Zahlen aufwarten. Das Medienhaus ist im vergangenen Geschäftsjahr beachtlich gewachsen und auch der Digitalbereich zeigt sich von seiner besten Seite. Der Positivtrend soll nun weiter angeschoben werden.

© 360b / Shutterstock.com

Grund zur Freude im Hause Bertelsmann: Das Medienunternehmen konnte im Rahmen der aktuellen Zahlen erneut ein operatives Rekordergebnis vorlegen. „Bertelsmann ist heute so wachstumsstark und profitabel wie seit Jahren nicht”, zitiert Buchreport den Vorstandsvorsitzenden von Bertelsmann, Thomas Rabe.

Bertelsmann trimmt Digitalsparte auf Erfolg

Lag der Umsatz im Vorjahr noch bei rund 17 Milliarden Euro, so stieg er im vergangenen Jahr um 1,4 Prozent auf satte 17,2 Milliarden Euro. Ein Blick auf das operative Ergebnis legt einen neuen Rekord offen: Das Operating Ebitda wuchs um 2,7 Prozent auf mehr als 2,6 Milliarden Euro. Unter Einfluss des höheren operativen Ergebnisses sowie geringeren Sondereinflüssen habe Bertelsmann zudem das Konzernergebnis von 1,1 Milliarden Euro auf 1,2 Milliarden Euro steigern können.

In den vergangenen Jahren hat Bertelsmann den digitalen Bereich konsequent ausgebaut und weiterentwickelt, sodass der digitale Anteil am Konzernumsatz mittlerweile mit 46 Prozent angegeben werden kann. Zum Vergleich: Im Jahr 2011 lag dieser Anteil noch bei deutlich geringeren 30 Prozent.

„Hierzu trugen u. a. die wachsenden Digitalgeschäfte der RTL Group und von Gruner + Jahr, die Arvato-Dienstleistungen, BMG und die digitalen Bildungsangebote bei“, schreibt Buchreport weiter.

Bertelsmann hat weiteres Wachstum im Fokus

Und dabei sind die Ziele von Bertelsmann weiter ambitioniert. In den kommenden Jahren will das Medienunternehmen die digitale Sparte noch einmal voranpeitschen und den Anteil auf mehr als 50 Prozent bringen.

„Das Unternehmen wird kontinuierlich wachstumsstärker, digitaler, internationaler und diversifizierter. Diese Entwicklung setzen wir in den kommenden Jahren durch weitere Investitionen sowie verstärktes organisches Wachstum fort”, wird Rabe weiter zitiert. Laut Handelsblatt habe Bertelsmann in den vergangenen Jahren rund 4,6 Milliarden Euro in die Wachstums- und Digitalgeschäfte gepumpt. Die Erfolge sprechen für sich.