Umsatzanstieg von sieben Prozent: Neue Wachstumsstrategie der Otto Group trägt Früchte

Die Otto Group kann nur ein Jahr nach der Einführung einer neuen Wachstumsstrategie erste Erfolge verzeichnen. Besonders großes Wachstum konnte im Sektor E-Commerce verzeichnet werden.

Starkes Wachstum bei der Otto Group: Nachdem die internationale Handels- und Dienstleistungsgruppe im vergangenen Jahr mit einer neuen Strategie gestartet ist, konnten jetzt bereits die ersten Erfolge verzeichnet werden. Insgesamt konnten die Umsätze im Geschäftsjahr 2017/2018 (bis 28. Februar) um sieben Prozent auf 13,7 Milliarden Euro erhöht werden. Alleine in Deutschland erzielte das Hamburger Familienunternehmen Umsätze von knapp 8,3 Milliarden Euro.

„Mit der fokussierten Wachstumsstrategie haben wir im zurückliegenden Geschäftsjahr die Weichen auf ein starkes und profitables Wachstum gestellt. Unsere Unternehmen überzeugen immer mehr Kunden und wir investieren massiv in unsere Mitarbeiter und neue Technologien, um die digitale Transformation unserer Geschäftsfelder weiter voranzutreiben“, so Alexander Birken, Vorstandsvorsitzender der Otto Group, in einer Mitteilung des Unternehmens.

Online-Sparte als Wachstumstreiber

Einen großen Anteil an der positiven Entwicklung der Unternehmenszahlen hatte erneut der gesamte Online-Sektor. Weltweit konnten Umsätze von 7,8 Milliarden Euro und ein Wachstum von 10,9 Prozent verzeichnet werden. Der deutsche Online-Handel trug mit 5,4 Milliarden Euro zum Umsatzziel bei. Auch in diesem Bereich erwirtschaftete man mit 10,2 Prozent ein zweistelliges Wachstum. Besonders die beiden Fokus-Unternehmen Otto und About You warteten im vergangenen Geschäftsjahr mit einer überplanmäßigen Entwicklung auf. So konnte Otto im achten Jahr in Folge wachsen und erzielte Umsätze von knapp drei Milliarden Euro (eine genauere Analyse der Geschäftszahlen von Otto haben wir an dieser Stelle).

Die Fashion-Plattform About You legte einen noch größeren Sprung hin und lag mit 283 Millionen Euro Umsatz deutlich über dem eigens gesteckten Ziel. Insgesamt wurden die Einnahmen mit einem Plus von 110 Prozent mehr als verdoppelt.

Auch für die Zukunft gibt sich die Otto Group in Person von Alexander Birken optimistisch: „Um unser Umsatzziel von 17 Milliarden Euro bis 2022 auf vergleichbarer Basis zu erreichen, müssen wir jährlich mit etwa 5 Prozent wachsen. Im zurückliegenden Geschäftsjahr ist uns das mehr als gut gelungen – und auch für 2018/19 rechnen wir mit einem anhaltend hohen Umsatzwachstum.“