Kehrtwende: SportScheck packt Umsatzsteigerung

SportScheck konnte seinen Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr 2017/18 um einen Prozent steigern. Vor knapp einem Jahr sah die Welt noch ganz anders aus, denn zu dem Zeitpunkt musste der Sportartikelhändler einen Umsatzrückgang von 7,6 Prozent bekanntgeben.

© dotshock - Shutterstock.com

Bei SportScheck lief es in den vergangenen Jahren nicht immer reibungslos. So verringerte sich etwa der Umsatz im vorletzten Geschäftsjahr um satte 7,6 Prozent. Doch nun geht es beim Sportartikelhändler wieder bergauf – wenn auch mit kleinen Schritten. Das zeigen die aktuellen Geschäftszahlen, die das zur Otto Group gehörende Unternehmen veröffentlicht hat. Demnach konnte SportScheck im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe von 300 Millionen Euro generieren, also rund ein Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Das lag insbesondere am florierenden Online-Handel, denn hier konnten sogar 12,6 Prozent mehr erwirtschaftet werden.

Übernahme von Fitfox

Generell hatte SportScheck in der letzten Zeit den Online-Bereich fokussiert und in diesem Zusammenhang beispielsweise die Fitness-Plattform Fitfox komplett übernommen, nachdem SportScheck zuvor bereits in das Unternehmen investierte (wir berichteten). Das Ziel des Erwerbs: Ein „Ökosystem für Sport“ aufbauen. „Das veränderte Einkaufsverhalten unserer Kunden macht es notwendig, dass wir unser Geschäftsmodell anpassen“, erklärt Markus Rech, Vorsitzender der SportScheck Geschäftsführung. „Damit haben wir vor zwei Jahren begonnen. Wir werden immer mehr zu einem Ökosystem für Menschen mit einem aktiven und sportlichen Lebensstil.“

Gleichzeitig gibt Rech bekannt, dass der Fokus in diesem Jahr auf dem stationären Bereich liegen wird. „Nach dem Online-Segment muss nun auch das Filialgeschäft wieder in die Rentabilität und zum Wachstum geführt werden. Dieser Schritt verlangt auf der einen Seite eine Kostenreduzierung und auf der anderen Seite eine Steigerung der Produktivität bzw. Verkaufsleistung. Wir sind uns sicher, dass wir beides erreichen werden“, gibt sich Rech optimistisch.

Ähnlicher Umsatzanstieg im Online-Handel bei der Otto Group

Die Otto Group selbst konnte im Vergleich zu SportScheck zuletzt ein etwas besseres Umsatzwachstum vorweisen, das bei sieben Prozent lag. Somit erwirtschaftete die Unternehmensgruppe im Geschäftsjahr 2017/18 zusammengenommen 13,7 Milliarden Euro. Auch hier hatte der Online-Handel einen maßgeblichen Einfluss auf die Erfolge, denn dieser konnte insgesamt um rund 11 Prozent gesteigert werden.