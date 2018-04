Erstellt am 16. April 2018

DocMorris bringt Überraschungsbox in Sommer-Edition heraus

DocMorris möchte seine Kunden mal wieder überraschen und hat jetzt eine neue Sommer-Edition ihrer Überraschungs-Box angekündigt. Wie gewohnt werden auch dieses Mal die genauen Produkte nicht vorher verraten.

© Screenshot DocMorris

Die Versandapotheke DocMorris hat jetzt den Verkaufsstart seiner neuen Überraschungsboxen angekündigt: Ab dem 7. Mai 2018 können Kunden um Punkt 12 Uhr die neue Sommer-Edition auf der Website des Unternehmens erstehen. Die neue DocMorris für Dich-Box ist mit Pflege- und Kosmetikprodukten aus den Bereichen Wellness, Beauty und Gesundheit bestückt, die genauen Waren bleiben auch dieses Mal wieder geheim. Wie auf der Website der Versandapotheke zu lesen ist, können die neuen Boxen für 14,99 Euro erstanden werden, der Warenwert soll allerdings mehr als doppelt so hoch sein. Zusätzlich können sich Kunden laut DocMorris über ein „ganz besonderes DocMorris-Goody“ freuen.

Bereits seit 2014 bringt DocMorris seine Überraschungsboxen zwei Mal im Jahr – jeweils eine Winter- und Sommer-Edition – in limitierter Auflage auf den Markt. Auch in diesem Jahr sind erneut nur 2.500 Stück vorhanden. Unter dem Motto „Box‘ Dich durch den Winter“ erschien die letzte Winter-Edition am 27. November 2017 und enthielt neben Pflegeprodukten für die kalte Jahreszeit auch entsprechende Artikel, um Erkältungssymptome vorzubeugen und zu bekämpfen.

Überraschungsboxen für den guten Zweck

Wie DocMorris in einem entsprechenden Video zu den neuen Boxen ankündigt, werden auch diesem Mal die Einnahmen aus dem Verkauf der Sommer-Edition für einen guten Zweck gespendet. Insgesamt 1.000 Euro je Auflage gehen seit dem Start der Überraschungsboxen an wohltätige Zwecke aus dem Gesundheitsbereich. Die Versandapotheke unterstützt dabei beispielsweise den Verein Jugend gegen AIDS oder auch die ACHSE, einen Verein, der sich für die Erforschung seltener Krankheiten einsetzt.