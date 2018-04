Erstellt am 18. April 2018

Online bestellen ohne Limit: Neue Lieferflatrate bei Rewe

Ab sofort bietet die Supermarktkette Rewe ihren Kunden eine Lieferflatrate an. Mit dieser können Nutzer für einen Festpreis so oft Lebensmittel online bestellen und sich diese nach Hause liefern lassen, wie sie möchten.

© Rewe

„Die erste Flat für Ihren Kühlschrank“ – Mit diesen Worten bewirbt die Supermarktkette Rewe ihren neuen Service. Die Lieferflat ermöglicht Kunden unbegrenzt Lebensmittel online zu bestellen und sich diese in die eigenen vier Wände liefern zu lassen. Gegen einen Festpreis entfällt dann die sonst zu zahlende Liefergebühr von bis zu 5,90 Euro. Wer sich für das neue Konzept von Rewe entscheidet, muss sich aber auch hier an den Mindestbestellwert von 40 Euro halten. Mal schnell eine Packung Milch für das Frühstücksmüsli bestellen, ist also auch bei der Lieferflatrate nicht möglich. Auch ist der Getränkezuschlag nicht inkludiert und Kunden müssen hier nach wie vor eine Zusatzgebühr einberechnen.

Rewe hatte sein neues Lieferkonzept vorher bereits in Köln getestet und stellt es nun in allen 75 Städten, in denen der Rewe-Lieferservice verfügbar ist, bereit.

Lieferflatrate kommt in zwei Versionen

Rewe stellt sein neues Angebot in zwei verschiedenen Varianten zur Verfügung, welche jeweils für einen Zeitraum von einem, drei oder sechs Monate gebucht werden können. Die Lieferflat Kompakt stellt eine „Light-Version“ dar und ist nur für Zustellungen an den Tagen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag verfügbar. Unbegrenzte Lieferungen für einen Monat kosten in dieser Variante 6,99 Euro, drei Monate 18,99 Euro und sechs Monate schlagen mit 34,99 Euro zu Buche. Nutzer, die sich bei ihren Lebensmittelbestellungen nicht auf bestimmte Tage beschränken wollen, können sich mit der Lieferflat Komplett die gesamte Woche (außer sonntags) mit frischen Lebensmitteln beliefern lassen. Diese Option kommt zu entsprechend höheren Preisen: Ein Monat ist für 9,99 Euro, drei Monte für 26,99 Euro und sechs Monate für 49,99 Euro zu haben. Beide Flatrates werden dabei jeweils nur für den gewünschten Zeitraum gebucht und verlängern sich nicht automatisch.

Rewe sichert sich bei hiesigen Online-Lebensmittelhändlern den zweiten Platz

Erst kürzlich hat das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) den sechs größten deutschen Online-Lebensmittelhändlern einem ausführlichen Test unterzogen, bei dem sich Rewe den zweiten Platz sichern konnte. Um auch künftig mit dem Sieger AllyouneedFresh und dem immer stärker wachsenden Amazon Fresh mithalten zu können, musste sich auch Rewe etwas Besonderes für seine Kunden einfallen lassen. Ob die Bemühungen der Lieferflatrate Früchte tragen, wird die Zukunft zeigen.