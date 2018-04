Filial-Expansion schreitet voran: Mister Spex eröffnet Geschäft in Erfurt

Mister Spex eröffnet eine weitere Filiale – dieses Mal in Erfurt. Der Online-Optiker scheint damit die Geschwindigkeit seiner Offline-Expansion anzuziehen. Erst eine Woche zuvor eröffnete Mister Spex ein Geschäft in Hessen.

© Tero Vesalainen – Shutterstock.com

Mister Spex ist nun auch in der thüringischen Landeshauptstadt mit einem Ladengeschäft vertreten: Wie Neuhandeln.de berichtet, hat der Online-Optiker einen neuen Spex-Store in Erfurt eröffnet. Es ist das achte Ladengeschäft, das Mister Spex in Deutschland führt. Erst eine Woche zuvor wurde eine Filiale im hessischen Sulzbach eröffnet – das Unternehmen scheint seine Expansionsstrategie also mit höherer Geschwindigkeit umzusetzen.

Der Spex-Store in Erfurt soll Kunden ein Sortiment von mehr als 1.200 Brillen und Sonnenbrillen bieten. Mister Spex hat dafür eine Verkaufsfläche von 119 Quadratmetern zur Verfügung. Verglichen mit dem Online-Shop ist das Filial-Sortiment aber recht klein: Im Netz bietet das Unternehmen eine Auswahl von 9.000 Brillenmodellen an. Doch das Geschäft hat einen Vorteil gegenüber dem Online-Shop: Im Laden können (potenzielle) Kunden einen Sehtest durchführen lassen. Damit kann Mister Spex auch Kunden bedienen, die bisher noch keine Brille hatten – das Unternehmen ist damit nicht mehr nur die „zweite“ Anlaufstelle.

Weitere Spex-Stores geplant

Im Spex-Store bietet das Unternehmen zudem eine nachträgliche Anpassung von online erworbenen Brillen an. Dafür seien Neuhandeln.de zufolge Augen-Optiker im Einsatz, die die Brillen individuell einstellen. Mister Spex nutzt die beiden Vertriebskanäle also ergänzend und lässt keinen Konkurrenzgedanken zwischen Online und Offline in seiner Strategie aufkommen.

Der Spex-Store in Erfurt ist der achte Laden von Mister Spex. Das Unternehmen ist bereits zweimal in Berlin, in Bremen, Bochum, Oberhausen, Dortmund und Sulzbach vertreten. Dass die Geschwindigkeit der Offline-Expansion offenbar steigt, deutet auch Mirko Caspar, Geschäftsführer des Unternehmens, an: „Die Zeichen bei Mister Spex stehen weiter auf Wachstum“, erklärt er. „Noch in diesem Quartal werden wir weitere Stores eröffnen.“

Wie ernst Mister Spex die Geschäfte als Ergänzung seines Online-Geschäfts nimmt, zeigt sich auch in den gewählten Standorten: Anstatt sich auf Flächen in B-Lage zu konzentrieren, sucht sich das Unternehmen Flächen in stark frequentierten Lagen aus. Auch in Erfurt befindet sich der Spex-Store direkt in der Altstadt. Zudem kooperiert Mister Spex auch mit rund 500 Optikern, bei denen Kunden einen Sehtest oder eine Anpassung durchführen lassen können. Die Optiker erhalten dafür von Mister Spex eine Vergütung.