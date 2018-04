Ebay und Adyen: Mitarbeiter-Tests starten in diesem Jahr

Ebay hat erste Details zur Umstellung von PayPal auf Adyen als Payment-Partner bekannt gegeben. In diesem Jahr soll eine interne Beta des neuen Systems starten, deren Erkenntnisse in die Markteinführung fließen sollen.

Bei der Präsentation der Geschäftszahlen hat Ebay auch Einblick in den Fahrplan für die Payment-Umstellung von PayPal zu Adyen gegeben. Devin Wenig sagte, dass man bereits wichtige Schritte für die mittelfristige Payment-Umstellung unternommen habe. Der Test des neuen Systems soll bereits in diesem Sommer beginnen und zwar in einer Betaphase mit Ebay-Mitarbeitern. Die Erkenntnisse daraus sollen dann in den offenen Marktstart fließen. Auch danach soll aber weiter am System gefeilt werden.

Mini-Start in den USA

Bis Ende 2018 soll etwa fünf Prozent des Außenumsatzes in den USA von Adyen abgewickelt werden. Ebay lässt sich für den enorm tiefgreifenden Einschnitt also Zeit. Es ist bereits bekannt, dass Ebay den Wechsel über einen längeren Zeitraum vollziehen will. Erst 2021 soll Adyen flächendeckend Payment-Partner von Ebay sein.

Außerhalb der USA wird es also zunächst nicht zu Umwälzungen kommen. Europäische Händler sind noch nicht betroffen. Tamebay fragt sich allerdings, ob Ebay-Mitarbeiter, die in der Mehrzahl wohl keine aktiven Online-Händler sind, die richtige Testerauswahl für das neue Payment-System sind. Das wird sich in der Tat erst noch zeigen.

Seitenhieb auf PayPal?

Mit PayPal indes wird man auch nach der Umstellung auf Adyen weiter zusammenarbeiten – als Zahlungsoption bleibt PayPal Ebay erhalten und kann seine Dienste ab 2020 auch anderen Marktplätzen anbieten. Dass die Scheidung der beiden Unternehmen eventuell trotzdem nicht komplett ohne Rosenkrieg vonstatten ging, lässt sich indirekt aus einer Aussage von Devin Wenig herauslesen, der zum Rollout des Adyen-Systems anmerkte: "Wir haben sehr positives Feedback von Händlern erhalten, die die potenziellen Vorteile in einem effizienteren Payment-Prozess, besserer Wirtschaftlichkeit und erhöhter Nachfrage sehen." Ob er damit nun den neuen Partner loben oder eben doch den alten etwas ärgern wollte? Ganz glücklich war Wenigs Wortwahl nicht.