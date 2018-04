Online-Lebensmittelhandel: Globus startet Pilotprojekt mit Food.de

Ab Mitte Mai können Leipziger Globus-Kunden Produkte online bestellen und sich nach Hause liefern lassen. Hierfür kooperiert der Einzelhändler mit dem Online-Supermarkt Food.de. Bisher plant Globus nicht, den Service auch auf andere Städte auszuweiten.

© Julia Kuznetsova - Shutterstock.com

Ein weiteres Unternehmen wird sich hierzulande am Online-Lebensmittelhandel versuchen. Konkret geht es um den Einzelhändler Globus: Wie NGIN-Food.com berichtet, können Kunden aus Leipzig ab Mitte Mai Produkte bei Globus auch online bestellen. Den Einstieg in den E-Commerce unternimmt Globus jedoch nicht allein, sondern arbeitet hierfür mit dem Online-Supermarkt Food.de zusammen.

Taggleiche Lieferung ebenfalls möglich

Die Modalitäten lesen sich recht gängig. So werden die Bestellungen werktags zwischen 8 und 22 Uhr ausgeliefert. Sollte der Auftrag noch vor 12 Uhr eingegangen sein, werden die gewünschten Produkte angeblich noch am gleichen Tag geliefert. Die Liefergebühr beträgt in jedem Fall fünf Euro. Gegenüber NGIN-Food.com bestätigte Globus aber auch, dass es sich hierbei zunächst nur um einen Test handeln würde. Eine Expansion auf weitere Städte neben Leipzig soll sich zumindest bisher noch nicht in Planung befinden.

„Globus Drive“ vor einem Jahr eingestampft

Das Pilotprojekt in Kooperation mit Food.de ist nicht der erste Versuch von Globus, im Online-Bereich durchzustarten. Der Einzelhändler bot seinen Kunden für längere Zeit auch einen Click-And-Collect-Service namens „Globus Drive“ an. Ende März 2017 gab Globus jedoch bekannt, das Angebot nach knapp fünfeinhalb Jahren einzustellen. Globus begründete diesen drastischen Schritt mit der Tatsache, dass Kunden das Click-And-Collect-Konzept schlichtweg zu wenig annehmen würden – betonte gleichzeitig aber auch, dass das kein endgültiger Abschied vom Online-Geschäft sein würde.