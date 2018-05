Erstellt am 02. Mai 2018

Sortimentserweiterung: Spreadshirt verschönert jetzt auch Wände

Der Print-on-Demand-Anbieter Spreadshirt erweitert sein Produktportfolio und bietet künftig auch Poster und Wandbilder zur individuellen Gestaltung an. Für die Leipziger stellt das neue Sortiment den „nächsten logischen Schritt“ dar.

© Photographee.eu / shutterstock.com

Spreadshirt ist längst über die Gestaltung nur von T-Shirts hinausgewachsen. Inzwischen tummeln sich auch Kochschürzen, Tassen, Stoffbeutel oder andere Accessoires in der Sortimentauswahl des Print-on-Demand-Anbieters. Nun planen die Leipziger die Erschließung eines neuen Marktes: Mit Postern und Bildern wird künftig auch Zubehör für die Wanddekoration über Spreadshirt erhältlich gemacht.

„Mit dem neuen Angebot macht Spreadshirt einen großen Schritt nach vorn“, kommentiert Hugo Smoter, CCO bei Spreadshirt, das neue Portfolio. „Poster und Wanddrucke sind der nächste logische Schritt, um das Angebot auf dem Marktplatz und in den Shops zu ergänzen. Wir geben unseren Partnern neue Möglichkeiten, ihre Ideen zu verwirklichen und Kunden profitieren von der Produktvielfalt.“

Neue Möglichkeiten für Designer

Die neuen Poster und Wandbilder sind ab sofort sowohl auf dem Spreadshirt-Marktplatz als auch in den Partnershops in jeweils drei Formaten (Querformat, Hochformat und Quadratisch) und neun verschiedenen Größen erhältlich. Spreadshirt kommt mit der Erschließung des neuen Marktes dem Wunsch vieler der aktuell 80.000 Partnern nach und bietet ihnen damit weitere Möglichkeiten, ihre Designs zu vermarkten. Für die Zukunft plant der Print-on-Demand-Anbieter noch weitere Produkte und Features in diesem Bereich.

Alle verfügbaren Größen und Designanforderungen hat Spreadshirt an dieser Stelle zusammengefasst.