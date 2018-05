Multishop-Strategie: Otto Group nimmt gleich zwei Spezial-Shops offline

Die Otto Group wirbt selbst damit, unter dem eigenen Dach um die 100 Online-Shops zu vereinen. Nun sind es wieder einige weniger, denn wie jetzt bekannt wurde, hat die Otto Group die Spezial-Shops Paul-Paula.de und Ekinova.de dicht gemacht. Die Angebote wurden in bereits bestehende Shops integriert.

© GenerationClash – shutterstock.com

Paul Paula bleibt als Marke erhalten

Die Otto Group räumt scheinbar gerade auf und strafft ihre Multishop-Strategie. Denn nachdem bereits der Alpenwelt-Versand, ein auf Trachtenmode spezialisierte Online-Shop, eingestellt wurde, folgen nun die Nischen-Shops Paul-Paula.de und Ekinova.de.

Wie neuhandeln.de berichtet, werden Besucher des Matratzen-Spezial-Shop Paul-Paula.de mittlerweile direkt auf Schlafwelt.de umgeleitet. Bei dem Matratzen-Spezial-Shop Paul-Paula.de macht die Integration in Schlafwelt.de besonders viel Sinn, da in dem Nischen-Shop ausschließlich eine so genannte „One Fits All“-Matratze der Otto-Marke „Paul Paula“ beworben wurde. Dass sich ein so nischiger Online-Shop nicht lohnt, hat Otto bereits nach gerade einmal einem Jahr festgestellt. Gegenüber neuhandeln erklärt Otto: „Wir richten unser Portfolio an Spezial-Shops fortlaufend neu aus.“ Und weiter: „Wir glauben, dass Paul-Paula für Schlafwelt.de eine sinnvolle Ergänzung ist und das Angebot so unseren Wachstumskurs besser unterstützen wird, als wenn wir die Marke weiterhin in einem alleinstehenden Konzept inszenieren würden.“

Ekinova.de wird nach dreieinhalb Jahren geschlossen

Neben Paul-Paula.de musste auch der Elektronik-Shop Ekinova.de seine Pforten schließen. Gestartet wurde Ekinova bereits im September 2014 und hatte damit erheblich mehr Zeit, sich Sporen zu verdienen als Paul-Paula.de. Und doch scheint es nicht gereicht zu haben, denn wer im Browser nun die URL eingibt, landet auf dem Einrichtung-Online-Shop YourHome.

Bei Ekinova.de handelte es sich um einen Nischen-Shop, der sich in erster Linie auf Elektro-Geräte ausgerichtet war. Zum Start im Herbst 2014 waren bereits 3.500 Produkte online. Das Produktportfolio erinnerte dabei sehr stark an das Otto.de selbst. Warum wurde Ekinova dann aber überhaupt ins Leben gerufen? Die Otto Group gab damals zu: Der Nischen-Shop soll vor allem solche Konsumenten erreichen, die Otto bislang nicht kennen oder dort prinzipiell nicht kaufen wollen. Dieses Konzept ging anscheinend nicht auf. Mit der Integration in YourHome.de will Otto nun diesen Shop „stärken“, heißt es bei neuhandeln.de.

Wie sehr Otto gerade an seiner Strategie herumschraubt, wird deutlich, wenn man sich daran erinnert, dass die Online-Shops von Otto und Quelle in Russland auch kurz vor dem Aus stehen. Die Begründung für den Schritt: Schlechte Geschäftszahlen der Otto Group Russia. Weiterhin wird vermutet, dass Otto sich noch mehr auf die Plattformstrategie konzentrieren will und deshalb unrentable Bereiche dicht macht. Unter diesem Gesichtspunkt machen auch die Schließung bzw. Integration der Nischen-Shops in die Spezial-Shops durchaus Sinn.