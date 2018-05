Erstellt am 08. Mai 2018

Zalando-Geschäftszahlen: Fokus auf Wachstum führt zu Verlusten

Ein Umsatzwachstum von 22 Prozent auf rund 1,2 Milliarden Euro, dafür aber auch Verluste in Höhe von 15 Millionen Euro: Das erste Quartal lief für Zalando zielgerichtet und wachstumsorientiert zugleich.

© nitpicker - Shutterstock.com

Zalando hat aktuelle Geschäftszahlen vorgelegt, die den Verlauf des ersten Quartals beschreiben. Auf dem ersten Blick kann der Modehändler mit den ersten drei Monaten von 2018 durchaus zufrieden sein, denn der Umsatz konnte um 22 Prozent auf rund 1,2 Milliarden Euro gesteigert werden. Das lag insbesondere an der Erhöhung der Zahl aktiver Kunden um 16,7 Prozent auf 23,9 Millionen, was laut der Pressemitteilung einem Plus von 3,5 Millionen entspricht.

Es folgt das fast schon obligatorische „Aber“: Zwar konnte der Umsatz erfolgreich gesteigert werden, dafür sah es beim Nettogewinn weniger rosig aus. Demnach muss Zalando für das erste Quartal mit einem Verlust in Höhe von 15 Millionen Euro leben. Im letzten Jahr stand hier noch ein Plus von 5,1 Millionen Euro. Auch der bereinigte EBIT ging extrem nach unten – von 20,3 auf 0,4 Millionen Euro.

Zalando: Co-CEO erklärt Verluste

Zalandos Co-Geschäftsführer Rubin Ritter erklärt die neuen Werte wie folgt: „Wachstum ist unsere oberste Priorität und darauf haben wir uns im ersten Quartal fokussiert, trotz eines herausfordernden Marktumfelds. Ein später Start in die Frühjahr/Sommer-Saison hat die Modebranche unter Druck gesetzt, aber wir haben unsere Wachstumsziele für das Gesamtjahr weiterhin fest im Blick.“ Die Ziele hat Zalando bereits vor knapp zwei Monaten veröffentlicht. Der Modehändler will auch in diesem Jahr um 20 bis 25 Prozent wachsen, nachdem das Unternehmen 2017 ein Umsatzwachstum von 23,4 Prozent auf 4,489 Milliarden Euro erzielen konnte.

4.000 Kosmetik-Produkte von 130 Marken

Generell kann der Beginn des laufenden Jahres aus Sicht von Zalando als sehr ereignisreich bezeichnet werden – schließlich bietet das Unternehmen seitdem auch Produkte aus dem Bereich Kosmetik an (wir berichteten). 4.000 Produkte von 130 Marken hat Zalando in diesem Bereich aktuell parat. Ritter berichtet: „Beauty ist unsere erste neue Kategorie seit vier Jahren und der Start lief sehr vielversprechend. Wir nutzen mit Beauty eine großartige Gelegenheit, unser aktuelles Sortiment zu erweitern und uns noch stärker als erste Anlaufstelle für Mode und Lifestyle zu positionieren.“