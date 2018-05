Heimservice: Media Markt und Saturn schicken Techniker zu Kunden nach Hause

Kundenservice ist ein Aspekt, mit dem sich Unternehmen von ihren Konkurrenten abheben und Kunden von sich überzeugen können. Das wissen auch die Unternehmensschwestern Media Markt und Saturn. Sie planen einen neuen Service, der bei technischen Fragen oder Problemen helfen soll.

Welche Funktionen hat eigentlich der neue Fernseher? Warum bricht das Heimnetzwerk immer wieder zusammen? Oder wie steuere ich mein Zuhause mit meinem Smartphone? – Fragen über Fragen, die sich Verbraucher mit Blick auf die technischen Geräte in ihrer Umgebung womöglich stellen. Wer sich bei solchen Problemen nicht selbst helfen kann, dem wollen künftig Media Markt und Saturn unter die Arme greifen.

Die Unternehmensschwestern planen einen neuen Service, in dessen Rahmen Techniker zu den Kunden nach Hause geschickt werden sollen. Dort sollen Probleme rund um technische Geräte und Fragestellungen dann vor Ort gelöst werden können.

Heimservice: Media Markt und Saturn kooperieren mit Technik-StartUp

Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, soll der entsprechende Heimservice für die Kunden bereits Ende Mai an den Start gehen. „Von Juni an wird die Dienstleistung in jedem deutschen Markt angeboten“, heißt es dort. Dabei scheint sich Ceconomy, das Mutterunternehmen von Media Markt und Saturn, gut vorbereitet zu haben, denn im Vorfeld sei der Dienst bereits ein ganzes Jahr lang in einigen ausgewählten Filialen getestet worden.

Ganz ohne externe Hilfe funktioniert der Service allerdings nicht: Als Kooperationspartner für den neuen Kundenservice von Media Markt und Saturn dient das Kölner Jungunternehmen Deutsche Technik-Beratung. Dieses hat sich auf technischen Support und Beratung spezialisiert. „Viele Menschen sind völlig überfordert mit der sich ständig wandelnden Technik“, zitiert die FAZ den Gründer der Deutschen Technik-Beratung, Till Steinmaier. „Da kaufen Sie einen teuren Fernseher und können dann die Finessen des Geräts nicht nutzen. Keiner hat Lust, sich durch dicke Wälzer von Gebrauchsanleitungen zu arbeiten.“

Der neue Heimservice soll mit Kosten von 69 Euro pro Stunde zu Buche schlagen. Vielen Kunden würde bereits eine einzige Stunde mit einem Service-Techniker Zuhause genügen, denn wie die FAZ weiter schreibt, könnten die meisten Probleme bereits innerhalb von 75 Minuten geklärt und behoben werden.