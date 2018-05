Ebay Sommer-Update: Flexiblere Rücknahmebedingungen, produktbasiertes Kauferlebnis und mobiloptimierte Ebay-Shops

Ebay hat sein Sommer-Update vorgestellt und führt damit seine Bestrebungen fort, die bereits in den vergangenen Neuerungen angekündigt und umgesetzt wurden. Für Händler wird es vor allem in Sachen Rücknahmebedingungen und Shop-Designs interessant.

© BigTunaOnline / Shutterstock.com

Ebay hat in seinem Sommer-Update fünf Neuerungen vorgestellt, die Händler in den kommenden Wochen und Monaten erwarten. Die Neuerungen stehen dem Unternehmen zufolge unter dem gemeinsamen Motto „Verbessertes Kauferlebnis“ und umfassen produktbasierte Kauferfahrungen, Design-Änderungen für Ebay-Shops, Neuerungen im Verkäufer Cockpit Pro, Verbesserungen bei Rücknahmebedingungen und schließlich Änderungen beim Verkauf von Reifen.

Ebay wird auch im Sommer die produktbasierte Kauferfahrung weiter verfolgen. Das Unternehmen arbeitet schon seit geraumer Zeit an der Umsetzung der strukturierten Produktdaten, um verschiedene Listings gruppieren und damit Käufern ein besseres Kauferlebnis bieten zu können. Nun hat das Unternehmen nochmals darauf verwiesen, wie wichtig es ist, dass die Verkäufer dafür die strukturierten Daten, bzw. den Ebay-Produktkatalog nutzen. Da sich der Marktplatz aber bewusst sei, welchen Arbeitsaufwand diese Umsetzung für die Händler mit sich bringt, wolle man das Projekt nun sukzessive angehen: Ab 15. August 2018 wird die Verknüpfung von ersten ausgewählten Produktlinien mit dem Ebay-Katalog verpflichtend. Dabei geht es um Produktlinien von Apple, Dyson, Google, Jawbone, Nest und Roku. Danach werden die Verkäufer nach und nach über die nächsten Schritte informiert, wie Ebay erklärte.

Mobiloptimierte Shops, flexiblere Rücknahmebedingungen

Ab Juni überarbeitet das Unternehmen das Standard-Design für Ebay-Shops. Diese Neuerung wird vor allem im Zuge der HTTPS-Verpflichtung umgesetzt und sorgt somit dafür, dass die Shops auch künftig über die Browser erreichbar bleiben. Zudem wird das Standard-Design ab Juni mobilkompatibel – damit gibt Ebay endlich einen Zeitraum für die im Frühjahrsupdate angekündigte Änderung an. 62 Prozent der Transaktionen auf Ebay werden inzwischen über Mobilgeräte abgewickelt, erklärt das Unternehmen. Shops mit individualisiertem Design werden auf eine eigene URL weitergeleitet, um die Mobiloptimierung zu gewährleisten.

Eine weitere Änderung betrifft die Rücknahmebedingungen: Händler erhalten künftig die Möglichkeit, für den nationalen und internationalen Markt unterschiedliche Rücknahmebedingungen einzusetzen. So können sie Kunden in Deutschland beispielsweise eine kostenfreie Rücksendung anbieten, von Kunden im Ausland aber die Übernahme der Rücksendekosten verlangen. Sollten Händler auch in Deutschland kostenpflichtige Rücksendungen nutzen, wird diese Einstellung automatisch für den internationalen Handel übernommen. Kostenfreie Rücksendungen werden aber nicht automatisch für internationale Verkäufe übernommen – Ebay betont explizit, dass für Händler nachteilige Einstellungen nicht automatisch umgesetzt werden.

Neuerungen für Verkäufer von Reifen, mehr Informationen im Verkäufer Cockpit Pro

Wer auf Ebay Reifen verkauft, muss sich mit weiteren Änderungen auseinandersetzen: Der Marktplatz macht vier Artikelmerkmale künftig verpflichtend, um das Kauferlebnis zu verbessern. Dabei handelt es sich um die Zollgröße, Reifenbreite, Reifenquerschnitt und die Anzahl der Einheiten. Zudem hat Ebay einen Montage-Service angekündigt, der im Spätsommer starten soll und gemeinsam mit einem Garagen-Netzwerk umgesetzt wird. Damit haben Kunden die Möglichkeit, Reifen direkt an eine Werkstatt liefern und dort montieren zu lassen. Bisher sei der Handel mit Reifen dadurch erschwert worden, dass viele Kunden sich den Wechsel selbst nicht zugetraut hätten. Mit dem neuen Montage-Netzwerk will Ebay für die Händler weitere Umsatzpotenziale durch eine Erleichterung für die Kunden erschließen.

Zu guter Letzt wird auch das Verkäufer Cockpit Pro um neue Funktionen erweitert: Händler erhalten dort künftig neue Informationen und sollen so ihr Geschäft besser vorantreiben können. So finden Verkäufer ab Sommer 2018 eine neue Übersicht zu Anfragen von Käufern. Zudem werden Kennzahlen, Benchmarks, Prognosen und ein Vergleich zu relevanten Mitbewerbern in einem Bericht zur Verfügung gestellt. Dieser könne auch heruntergeladen werden. Ebay will Verkäufern Empfehlungen zur Verbesserung von Serviceleistungen oder zur Optimierung der Angebote geben.