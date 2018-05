Erstellt am 23. Mai 2018

Weltbild erweitert Technik-Sparte

Die Buchhandelskette Weltbild will sich im Bereich technischer Produkte stärker aufstellen. Ziel ist es, das Wachstum in der Technik-Sparte deutlich voranzutreiben und den Kunden ein stetig steigendes Angebot im Bereich der Unterhaltungselektronik zu bieten.

© 360b / Shutterstock.com

Weltbild setzt den Fokus künftig noch stärker auf den Bereich Technik und will sich hier breiter aufstellen: In der entsprechenden Kategorie der hauseigenen Website finden sich derzeit nach Aussagen der Buchhandelskette bereits 1.500 Produkte rund um Consumer Electronics – darunter etwa Notebooks und Tablets, Monitore und Drucker, Smartphones oder auch Radios.

Um die Potenziale auszuschöpfen, soll die Technik-Sparte jedoch stetig weiter wachsen und das Sortiment fortlaufend ausgebaut werden. Mit diesem Schritt setzt sich das Unternehmen künftig noch stärker in direkte Konkurrenz mit Elektronikanbietern wie Amazon, Media Markt, Conrad und Co.

Weltbild: Wachsende Technik-Sparte soll stärker beworben werden

„Die Anbindung des neuen Technik-Sortiments gehört zu unserer Wachstumsstrategie. Wir treten damit in einen wichtigen Markt mit rund 27 Mrd. Euro Umsatzvolumen jährlich ein“, kommentiert Christian Sailer, Vorsitzender der Weltbild Geschäftsführung laut Pressemitteilung. „Mit den sehr gefragten Produkten aus dem Bereich Consumer Electronic erreichen wir über die bestehenden Weltbild-Kunden hinaus auch neue Kunden. Zusätzlich stärken wir unsere Unternehmensgruppe mit der breiteren Sortimentsaufstellung.“

Um die Verkäufe in der Technik-Sparte anzukurbeln, sollen die Produkte und Angebote in Zukunft regelmäßig in den eigenen Newslettern, aber auch im Katalog beworben werden. „Wir freuen uns, dass die Kunden schon vor dem eigentlichen Bewerbungsstart das Sortiment entdeckt haben und rege nachfragen“, ergänzt Sailer.

Die Bandbreite an Technikprodukten ist riesig

Für Weltbild sei der Ausbau der Technik-Sparte ein naheliegender Schritt, da die Unterhaltungselektronik den Alltag der Kunden zunehmend präge. Durch die stete Digitalisierung des Lebens gibt es zahlreiche Ansatzpunkte für Weltbild – zum Beispiel im Bereich Wearables, mit Blick auf TVs und Spielekonsolen oder aber auch im Segment der Smart-Home-Lösungen. „An diesem wachsenden Markt“, so Sailer, wolle „Weltbild, das bisher schon im Bereich Buch ein führender Onlineanbieter ist, partizipieren.“