Metro will Lebensmittellieferung durch Kooperation anschieben

Das Handelsunternehmen Metro Deutschland und der Online-Supermarkt Getnow haben ihre Zusammenarbeit vertieft. Ziel ist es, Kunden künftig einen umfangreichen Lieferservice zu bieten.

© M DOGAN / Shutterstock.com

Über zunächst fünf Jahre geht der neue Kooperationsvertrag, den Metro Deutschland und der Online-Supermarkt Getnow.de eingegangen sind. Neu ist die entsprechende Partnerschaft für die Unternehmen nicht, denn sie arbeiten bereits seit 2016 zusammen. Der neue Vertrag soll nun eine breitere Basis für die Kooperation und neue Strategien schaffen.

Synergien von Metro und Getnow sollen Kunden zugutekommen

Wie aus der Pressemeldung hervorgeht, ist im Rahmen des Kooperationsvertrags geplant, dass Getnow.de in den kommenden Jahren exklusiv und deutschlandweit Niederlassungen an ausgewählten Metro-Standorten aufbaut. Konkret geht es um etwa 24 Standorte, an denen sich Getnow in einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren niederlassen möchte. Durch die neue räumliche Nähe soll es Getnow möglich werden, Kunden mit Blick auf die lokalen Metro-Sortimente ein noch breiteres Angebot zu ermöglichen.

„Der Online Supermarkt getnow.de liefert derzeit über 10.000 Artikel von frischem Fisch, Obst, Gemüse, Delikatessen bis hin zu Haushaltsartikeln aus dem METRO Sortiment. Auf Kundenwunsch kann der Onlinehändler auch auf das Gesamtsortiment des lokalen METRO Großmarktes zugreifen, das durchschnittlich rund 50.000 Artikel umfasst“, heißt es in der Meldung. Durch eine Kooperation mit dem Logistiker DHL sei es zudem möglich, Kunden innerhalb von 90 Minuten oder zu einer gewünschten Zeit zu beliefern.

Metro profitiert von Lieferung, Getnow von mehr Reichweite

„Wir haben mit getnow.de einen Partner im Bereich Online-Lebensmittelhandel gefunden, mit dem wir aufgrund des innovativen Geschäftsmodells und der hohen Skalierbarkeit in kurzer Zeit einen für uns in dieser Form neuen Vertriebskanal erschließen können. Endkunden kommen über Getnow schnell und unkompliziert in den Genuss des METRO Sortiments – und das sogar mit Belieferungsservice“, kommentiert Thomas Storck, CEO von Metro Deutschland.

Für Getnow selbst geht die Kooperation mit einer schnelleren Expansion und massiven Reichweitenerhöhung in Deutschland einher. Sollte die Partnerschaft fruchten und die Kunden den Dienst annehmen, sei eine Verlängerung der Zusammenarbeit bzw. des Kooperationsvertrages nicht ausgeschlossen.