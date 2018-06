„Ebay Händlerrepublik“: Interaktive Karte präsentiert Ebays hiesige Verkäufer-Landschaft

Mit der „Ebay Händlerrepublik“ gibt der Online-Marktplatz Einblicke in seine Händler-Landschaft aus Deutschland. Die interaktive Karte verdeutlicht unter anderem, welche Produktkategorien in den jeweiligen Bundesländern besonders beliebt sind.

© atdr - Shutterstock.com

Mit einer neuen Website will Ebay die vielseitige Händlerlandschaft vorstellen, die hierzulande über den Online-Marktplatz verkauft. Das Projekt nennt sich die „Ebay Händlerrepublik“ und umfasst allen voran eine interaktive Deutschlandkarte – inklusive Daten und Fakten, die die einzelnen Städte und Bundesländer näher vorstellen und unter anderem die dortigen Präferenzen aufzeigen.

Bei der Erstellung der Karte hat Ebay auch zahlreiche Erkenntnisse gewinnen können. Dazu gehört etwa die Tatsache, dass 27 Prozent aller Ebay-Händler in der Kategorie Haus & Garten aktiv sind. Dahinter folgen der Bereich Fashion mit 16 Prozent sowie Elektronik und Autoteile mit jeweils 13 Prozent. Weitere aufschlussreiche Fakten aus der Studie: Die meisten Händler (24 Prozent) stammen aus Nordrhein-Westfalen und es sind über 45 Millionen Produkte allein aus dem Elektronikbereich bei Ebay zu finden.

Ebay: 140 Millionen Angebote in Deutschland

„Als Partner des Handels – nie Wettbewerber – stellen wir einzigartige Geschäftsmodelle vor und zeigen die Bandbreite des Online-Handels bei Ebay in Deutschland“, meint Nina Kristin Pütz, Senior Director Soft Goods von Ebay in Deutschland, zum Start der Ebay Händlerrepublik. „Die Vielzahl der Händlerinnen und Händler bei Ebay steht stellvertretend für das einzigartige Inventar auf unserer Seite: 140 Millionen Angebote allein in Deutschland, so kann jeder genau den für sie oder ihn perfekten Artikel finden.”

Bei der Erforschung der interaktiven Karte lässt sich zum Beispiel ermitteln, welche Präferenzen in den Bundesländern vorhanden sind. „Sachsen liebt Haus & Garten“, „Brandenburg: Benzin im Blut“ und „Mode-Hochburg Hamburg“: Jede Region zeichnet sich durch bestimmte Besonderheiten aus, sodass am Ende ein anschaulicher Überblick entsteht, der die eine oder andere Überraschung bereithält.

Übrigens: Händler, die ebenfalls im Zuge der „Ebay Händlerrepublik“ auf der Website erscheinen wollen, können eine E-Mail an [email protected] schicken.