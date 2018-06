Bullion Buyback Program: Ebay startet Handel von Silber und Gold

Mit dem Bullion Buyback Program kann man bei Ebay nun auch Gold und Silber verkaufen. Dafür arbeitet Ebay mit den renommierten Edelmetall-Händler APMEX zusammen.

Wenn Sie noch Gold oder Silber auf dem Dachboden liegen haben, dann können Sie dies künftig auch bei Ebay verkaufen. Der Marktplatz hat das Bullion Buyback Program gestartet. Bullion steht für Barren oder ungemünztes Edelmetall. Ebay arbeitet dafür mit APMEX zusammen, einem der größten Online-Händler für Edelmetalle. Zum Start ist das Angebot noch begrenzt, so lässt sich etwa Gold- und Silberschmuck noch nicht über das Programm veräußern. Ebay will das Bullion Buyback Program aber nach und nach erweitern und auf andere Produkte ausweiten.

Vom Foto zum Geld

Der Verkaufsvorgang soll für den Nutzer so einfach wie möglich ablaufen. Zunächst fotografiert man die Ware, die man verkaufen möchte, und sendet sie mit einer kurzen Beschreibung an das Programm. Ebays Partner APMEX antwortet daraufhin mit einem Angebot und setzt den Preis fest, sofern man dieses akzeptiert. Damit ist der Kaufpreis nicht mehr von Kurs- und Wertschwankungen beeinflusst. Der Nutzer versendet den Artikel und APMEX veranlasst nach der Authentifizierung der eingesandten Edelmetalle die Zahlung. Annulliert der Nutzer jedoch den Verkauf, nachdem er das Angebot von APMEX angenommen hat, muss er mit Strafen rechnen, da zu diesem Zeitpunkt Ebay zufolge einen bindenden Vertrag eingegangen ist. Der Nutzer muss dann die entstandenen Kosten plus 35 Dollar Gebühr an Ebay zahlen.

Warum soll ich Ebay nutzen?

Das Bullion Buyback Program sorgt zum Start aber durchaus für Kritik bzw. Fragen. Wer Gold und Silber über das Programm verkauft, muss wie jeder Verkäufer bei Ebay entsprechend Gebühren bezahlen. Ecommercebytes zitiert einen Nutzer, der sich auf die Nachricht bei Reddit fragt: „Es ist doch besser, direkt mit APMEX zu handeln. Warum soll ich Ebay einen Anteil abgeben?“ Ein weiterer Nutzer gibt daraufhin allerdings den Hinweis, dass APMEX einen Mindestkaufpreis von 1.000 US-Dollar vorschreibt, wenn man direkt an den Händler verkauft.