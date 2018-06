Erstellt am 15. Juni 2018

Unternehmen können jetzt Aktionsflächen in MediaMarkt- und Saturn-Filialen mieten

MediaMarktSaturn will externen Unternehmen die Möglichkeit geben, die eigenen Märkte als Promotionsflächen zu nutzen: Ein neues Pilotprojekt erlaubt es diesen, Aktionsflächen in den Filialen des Elektronikriesen zu mieten.

© simona flamigni / Shutterstock.com

Ein neues Angebot von MediaMarktSaturn dürfte einige Unternehmen durchaus aufhorchen lassen: Denn der Elektronikriese vermietet künftig im Rahmen eines Pilotprojekts Aktionsflächen in den hauseigenen Märkten. Die Testphase soll sich über einen Zeitraum von sechs Monaten erstrecken und vorerst auf zwölf Märkte im Großraum Berlin sowie in Hamburg beschränkt sein.

MediaMarktSaturn bietet Aktionsflächen in großer Variation

Das Projekt richtet sich laut Pressemitteilung an Unternehmen und Marken „unterschiedlichster Branchen“, die sich „im Markenumfeld von MediaMarkt oder Saturn präsentieren“ möchten. Dabei stehen ihnen verschiedenste Flächen zur Verfügung, die bei einer Größe von etwa drei Quadratmetern anfangen und bis zu Objekten von bis zu 165 Quadratmetern reichen.

Die buchbaren Flächen können sich dabei beispielsweise repräsentativ im Eingangsbereich der Märkte befinden, in den spezialisierten Fachabteilungen oder sogar in den Außenbereichen der Filialen.

Pilotprojekt: MediaMarktSaturn arbeitet mit Store2be zusammen

Vermarktet und abgewickelt wird das Pilotprojekt über das Berliner StartUp Store2be, welches sich als führender Vermarkter von Aktions-, Promotion- sowie Pop-up-Flächen in der D-A-CH-Region bezeichnet. Rund 3.500 Locations soll das Unternehmen derzeit anbieten. Zusammen mit den Geschäftsführern der teilnehmenden MediaMarkt- und Saturn-Filialen habe sich Store2be im April hingesetzt und jene Flächen definiert, die nun ab sofort an externe Unternehmen vermietet werden.

„Mit store2be verstehen wir Handelsflächen als Marketingmedium. Jeder Händler begrüßt täglich eine bestimmte Zielgruppe in einer bestimmten Frequenz in seinem Geschäft – bislang ist es schwierig bis unmöglich, diese Fläche als werbetreibendes Unternehmen zu buchen ohne beim Händler gelistet zu sein“, kommentiert Marlon Braumann, Gründer und Geschäftsführer von store2be. „Dabei sind viele Flächen auch für Unternehmen interessant, die aus einer ganz anderen Industrie kommen, aber dieselbe Kundengruppe ansprechen möchten. Bei MediaMarkt und Saturn denke ich aufgrund der Zielgruppe z. B. an Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Sport, Kleidung oder gar Herrenkosmetik.“