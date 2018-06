Online-Parfümerie Flaconi öffnet erste Filiale

Die Online-Parfümerie Flaconi geht neue Wege und möchte sich künftig auch im stationären Bereich präsentieren. Ende Juni 2018 will das Unternehmen seine erste Filiale eröffnen, die sich – wie könnte es anders sein?! – in der Hauptstadt befindet.

© Africa Studio / Shutterstock.com

Der 27. Juni 2018 dürfte für die Online-Parfümerie Flaconi ein großer Tag werden. Denn dies ist der Termin, an dem das Unternehmen die rein digitale Verkaufspräsenz verlässt und seinen ersten eigenen stationären Shop eröffnet. Die Filiale wird sich auf einer Größe von insgesamt 200 Quadratmetern erstrecken und in Berlin Mitte, genauer gesagt im Haus Tuteur, zu finden sein.

Dabei scheinen sich die Macher hinter der Parfümerie nicht nur über das traditionsreiche und eindrucksvolle Gebäude zu freuen, das künftig die Flaconi-Filiale beherbergen wird. Auch auf das „erlesene Sortiment an Duftmarken“ wird explizit hingewiesen.

Flaconi setzt auf gehobene Ansprüche und Luxusprodukte

„Wir freuen uns sehr, das Tuteur Haus zum alten Glanz der 20er Jahre zurückzuführen und mit Flair und Moderne des Flaconi Stores zu beleben“, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung. Und dieser rote Faden soll sich auch durch das Sortiment ziehen: Als „elegante Parfümerie“ will Flaconi nicht nur auf bereits etablierte Marken, sondern auch auf exklusive Partner setzen, die den gehobenen Ansprüchen im Bereich der Luxus-Parfümerie entsprechen. Als Beispiele nennt das Unternehmen etwa Produkte der französischen Parfümerie Etat Libre d´Orange, Parfüme der Marke M.INT oder von The House of Oud.

Neben dem ausgewählten Sortiment an Düften und Kosmetika will Flaconi mit einem besonderen i-Tüpfelchen punkten: In die neue Filiale ist nämlich auch ein Friseursalon integriert, in dem sich Stylisten um die Wünsche der Kund(inn)en kümmern sollen.

Mit der Eröffnung der ersten stationären Filiale reiht sich Flaconi in eine Riege mit anderen Unternehmen wie etwa dem Optiker Mr. Spex oder MyMüsli ein. Auch diese sind vor Jahren als reine Online-Anbieter in den Markt eingestiegen sind und haben erst im Anschluss den Schritt auf das Offline-Parkett gewagt.