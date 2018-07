Gerücht: Adidas plant „Game of Thrones“-Sneakers

„Game of Thrones“ gehört definitiv zu jenen besonderen Ereignissen, die es schaffen, Millionen Menschen zu bewegen und Fan-Herzen in Wallung zu bringen. Einen solchen Hype will sich auch Adidas nicht entgehen lassen und hat für Fans etwas ganz Spezielles in Planung.

© Kathy Hutchins / Shutterstock.com

Weihnachten, Ostern, Muttertag und zwischendrin vielleicht noch ein sportliches Großereignis – dies sind in der Regel jene Anlässe, die Händler und Unternehmen aller Art nutzen möchten, um die eigenen Umsätze zu steigern. Doch manchmal gibt es – fernab saisonaler Festivitäten und regelmäßiger sportlicher Events – auch Ereignisse, die durch ihre Popularität und ihre Reichweite neue, gigantische Absatz-Potenziale schaffen.

Und als ein solches Ereignis darf definitiv auch die Fantasy-Serie „Game of Thrones“ bezeichnet werden. Im kommenden Jahr wird – zum Unmut vieler – die letzte Staffel des Serienspektakels über die Mattscheiben der Zuschauer flimmern. Und dann wird Adidas (sofern man den aktuellen Gerüchten Glauben schenken mag) mit einem Produkt aufwarten, das einen enormen Andrang auslösen könnte: nämlich eigens kreierte Game-of-Thrones-Turnschuhe.

Adidas will die verschiedensten Geschmäcker bedienen

Wie W&V berichtet, hat der „meist gut informierte ‚Yeezy Mafia‘“-Twitterkanal nämlich verlauten lassen, dass Adidas sechs verschiedene Paar Sneaker im Game-of-Thrones-Look in Planung hat. Auf entsprechenden Bildern lässt sich erkennen, dass die Schuhe thematisch unter anderem an einzelne Häuser oder Figuren der Serie angelehnt sind:

So gibt es offenbar unter anderem ein Paar rote Turnschuhe mit goldenen Akzenten im „House Lannister“-Style, ein schwarz-graues Paar in „House Stark“-Optik, schneeweiße Treter, die auf die Weißen Wanderer („White Walkers“) verweisen, oder rot-schwarz-goldene Schuhe, die mit ihrem Farbverlauf an die „Fire and Blood“-Thematik des Hauses Targaryen erinnern.

Gerücht über neue Adidas-Turnschuhe zum Thema Game of Thrones | Screenshot: Instagram Yeezy Mafia | Haus Stark

Gerücht über neue Adidas-Turnschuhe zum Thema Game of Thrones | Screenshot: Instagram Yeezy Mafia | Haus Lannister

Gerücht über neue Adidas-Turnschuhe zum Thema Game of Thrones | Screenshot: Instagram Yeezy Mafia | Weißer Wanderer

Gerücht über neue Adidas-Turnschuhe zum Thema Game of Thrones | Screenshot: Instagram Yeezy Mafia | Nachtwache

Gerücht über neue Adidas-Turnschuhe zum Thema Game of Thrones | Screenshot: Instagram Yeezy Mafia | Haus Targaryen

„Ob die Kollektion tatsächlich so erscheint, ist bislang noch nicht offiziell bestätigt“, schreibt W&V weiter. Doch es scheint grundsätzlich nicht abwegig, dass Adidas auf diese Weise die Herzen der Fans gewinnen will.