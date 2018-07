Erstellt am 12. Juli 2018

Ebay macht die Tiefpreisgarantie noch besser – und erstattet einen Bonus

Ebay will seine Kunden zufriedenstellen und hat dazu seine Tierpreisgarantie hierzulande verbessert. Kunden dürfen sich dabei nicht nur über garantiert niedrige Preise, sondern auch über einen kleines Bonus freuen.

© mrmohock / Shutterstock.com

Im Juli 2017 – also vor ziemlich genau einem Jahr – hat Ebay in Deutschland die Tiefpreisgarantie eingeführt. Diese garantiert den Kunden bei bestimmten Produkten (nämlich den sogenannte Wow-Produkten), dass sie diese nirgendwo günstiger erhalten. Heißt: Ebay verkauft die Wow-Produkte entweder zum gleichen Preis oder günstiger als die Konkurrenz. Sollten Shopper einen entsprechenden Artikel doch einmal bei einem vergleichbaren Wettbewerber zu einem niedrigeren Preis erhalten, so erstattet Ebay die Differenz.

Ebay packt 10 Prozent obendrauf

So weit, so bekannt. Doch nun hat Ebay noch einmal Hand an die Preisgarantie gelegt und sie für die Kunden noch einmal attraktiver gemacht. Künftig erstattet Ebay nämlich nicht mehr nur allein die Differenz:

„Wenn ein Käufer einen gekennzeichneten Artikel bei einem der definierten Wettbewerber günstiger findet, kann er sich innerhalb von 48 Stunden beim eBay Kundenservice melden und erhält einen Gutschein über die Preisdifferenz plus 10 Prozent der Differenz – also insgesamt 110 Prozent der Differenz“, schreibt der Online-Marktplatz in der entsprechenden Meldung. „Somit ist garantiert, dass der Preis von über 15.000 Artikeln mindestens ebenso günstig wie bei einer Reihe großer Wettbewerber ist.“

Wie genau funktioniert die Ebay Tiefpreisgarantie?

Finden Kunden ein gewünschtes Wow-Produkt bei der Konkurrenz, so können sie innerhalb der genannten Zwei-Tages-Frist beim Ebay-Kundenservice anrufen. Der prüft dann ad hoc während der Bestellung das besagte Angebot des Wettbewerbers und übermittelt dann dem Nutzer im Fall der Fälle den Ebay-Gutschein über die Preisdifferenz zuzüglich zehn Prozent (bis zu einem Wert in Höhe von 100 Euro).

Diese Meldung der verbesserten Tiefpreisgarantie ist zeitlich übrigens recht günstig gesetzt – denn schließlich startet Amazon am kommenden Montag seinen alljährlichen Prime Day. Und dann kann Ebay im Rahmen der überarbeiteten Tiefpreisgarantie mit dem Online-Riesen mithalten.