Migration von DaWanda-Händlern: Etsy ist zufrieden

Was bedeutet das DaWanda-Aus für Etsy? Wir haben bei dem US-amerikanischen Handmade-Marktplatz nachgefragt.

Etsy-COO Linda Koszlowski (Foto: Etsy)

Die Schließung von DaWanda steht zum 30. August 2018 an. Bis dahin haben DaWanda-Händler noch die Möglichkeit, ihre Shops und Produkte über ein eigens eingerichtetes Tool kostenlos zu Etsy umzuziehen. Das hatte DaWanda direkt mit der Ankündigung, dass die Plattform schließt, bekannt gegeben (wir berichteten). Beide Marktplätze teilen eine „gemeinsame Vision sowie gleiche Ziele und Werte“, hatte DaWanda-Chefin Claudia Helming erklärt. Wenn DaWanda seine Pforten schließt, werden Besucher automatisch zu Etsy weitergeleitet.

Stellt sich die Frage, wie viel der US-amerikanische Konkurrent im Vorfeld wusste und wann das Tool für die Shop-Migration entwickelt wurde. Auf Nachfrage hält Etsy sich bedeckt und gibt keine Antwort. Man kommentiere generell „in keiner Weise Entscheidungen der Geschäftsleitung von DaWanda“, lässt das Unternehmen wissen. Die Vereinbarung mit DaWanda sei aber geschlossen worden, weil man den Händler „ein neues Zuhause“ bieten wolle. Für Etsy bedeutet das auch, dass man die eigene Community in Deutschland und Mitteleuropa erweitern kann.

Etsy ist sehr zufrieden

„Wir sind sehr zufrieden mit der Anzahl der DaWanda-Verkäufer, die bisher mit ihren Shops und Artikeln erfolgreich auf Etsy umgezogen sind, und konzentrieren uns weiterhin darauf, die Migration so einfach wie möglich zu gestalten“, erklärt Linda Koszlowski, COO bei Etsy, auf Anfrage von OnlinehändlerNews. „Deutschland ist schon lange ein Kernmarkt für Etsy. Auch in Zukunft werden wir weitere lokale Investitionen tätigen, die unsere Verkäufer unterstützen und die Etsy-Gemeinschaft erweitern.“

In diesem Jahr wolle Etsy seine Gesamtausgaben im Direktmarketing um 40 Prozent erhöhen, heißt es aus Unternehmenskreisen. Vor allem in Deutschland soll mehr Geld in das Direktmarketing fließen. In wenigen Wochen soll eine groß angelegte Kampagne zur zusätzlichen Käuferwerbung auf dem deutschen Markt eingeführt werden – dabei will Etsy unter anderem auch unter Erst-Käufern Geschenkkarten verlosen.