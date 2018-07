Erstellt am 31. Juli 2018

Nespresso setzt auf Ebay und eröffnet dort eine eigene Markenwelt

Nespresso scheint sich künftig noch präsenter zeigen zu wollen. Mit diesem Vorhaben rückt der Kaffeespezialist externe Vertriebswege verstärkt in den Blick – ganz oben auf der Liste scheint der Online-Marktplatz Ebay zu stehen.

© Kevin Shine – shutterstock.com

Im Rahmen der bisherigen Vertriebsstrategie setzte der Kaffeehändler Nespresso vor allem auf hauseigene Kanäle: Kaffee-Kapseln, Maschinen, kleine Knabbereien und sonstige Accessoires fanden sich bisher in der Hauptsache über den hauseigenen Online-Shop oder aber in den vergleichsweise rar gesäten Verkaufsstellen, die mittlerweile in einigen Großstädten eröffnet wurden.

Auf externe Zusammenarbeiten greift Nespresso seit etwa Ende 2016 mithilfe der sogenannten „N-Points“ zurück: Dabei errichtete man Verkaufspunkte in diversen Elektrofachmärkten und Kaufhäusern. Auf Basis eines neuen Pilotprojekts werden die bisherigen Strukturen künftig allerdings noch einmal erweitert: und zwar mit einer eigenen Markenwelt auf Ebay.

Ebay soll Reichweite von Nespresso erhöhen

Wie es in einer offiziellen Mitteilung des Marktplatzes heißt, wolle Nespresso seinen Kunden mit diesem Schritt einen zusätzlichen Service bieten: „Mit einer verstärkten Präsenz auf digitalen Plattformen möchte Nespresso auch durch diese Partnerschaft die Sichtbarkeit der Marke stärken.“ Alles in allem bietet Nespresso mit der neuen, hauseigenen Markenwelt auf Ebay „einen weiteren Touchpoint für seine Kunden in Deutschland. Der direkte Kontakt zum Endkunden als Prinzip des Nespresso Business Modells bleibt dabei unberührt.“