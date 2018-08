Ebay Herbst-Update: Automatisierter Rückgabeprozess, HTTPS-Pflicht und Strafen für identische Angebote

Ebay hat sein Herbst-Update angekündigt und verweist in diesem unter anderem auf Neuerungen beim Rückgabeprozess sowie der härteren Bestrafung bei identisch eingestellten Angeboten.

In seinem Herbst-Update hat Ebay wieder Neuerungen für den Marktplatz angekündigt, die in vielen Bereichen an das Sommer-Update anknüpfen und darauf abgezielt sind, die Kauf- und Verkaufserfahrung auf der Plattform weiter zu verbessern sowie das Geschäftswachstum der Händler zu fördern. So wird das Verkäufer-Cockpit Pro mit einem neuen Marketing-Tool ausgestattet, was den Händlern erlaubt, eigene Gutscheine zu erstellen und ihren Käufern Rabatte zu gewähren. Das Tool erlaubt dem Händler verschiedene individuelle Möglichkeiten, wie beispielsweise den Maximalbetrag festzulegen oder einzustellen, wie oft ein Kunde den Gutschein einlösen kann. Die Rabattaktionen sind Social-Media-kompatibel und können auch in ausgedruckter Version den Lieferungen beigelegt werden.

Härtere Strafen für Mehrfachangebote

In Zukunft will Ebay bei der Einhaltung seiner Grundsätze noch härter durchgreifen. Dabei geht es speziell um das Einstellen mehrerer identischer Angebote, was bei Ebay grundsätzlich verboten ist. Wie Ebay mit dem Herbst Update nun bestätigt hat, wird bereits seit Juli die Sichtbarkeit identischer Angebote in den Suchergebnissen reduziert. Sollten Händler weiterhin gegen diesen Grundsatz verstoßen, werden diese künftig in den Suchergebnissen schlechter platziert. Ebay will damit verhindern, dass regelkonforme Verkäufer benachteiligt werden.

Änderungen beim Rückgabeprozess, im After-Sales-Bereich und Platin-Shop-Vorteile

Mit dem Ebay Herbst-Update im letzten Jahr wurde bereits begonnen, die Rückgabeanfragen innerhalb der Rückgabefrist automatisch zu akzeptieren, sollte der Käufer die Rückesendekosten übernehmen. Ab Januar 2019 soll dieser Prozess nun noch weiter vereinfacht werden: Dafür werden Rückgabeanfragen innerhalb Deutschlands automatisch und sofort bei Anfrage akzeptiert, sowie ein Rücksendeetikett zur Verfügung gestellt. Außerdem werden ab Anfang nächsten Jahres „Rückgaben unabhängig vom Grund für die Rückgabe des Artikels akzeptiert, vorausgesetzt die Rückgabeanfrage erfolgt innerhalb der vom Verkäufer hinterlegten Rückgabefrist“, so Ebay. Zusätzlich muss die Rückgabe innerhalb Deutschlands erfolgen.

Der Marktplatz hat desweiteren Neuerungen im After-Sales-Bereich angekündigt. So wird es neue Service-Statistiken geben, um Rückgabeanfragen zu reduzieren. Es wird künftig ein Cockpit mit Informationen zu „Artikel nicht wie beschrieben“- und „Artikel nicht erhalten“-Anfragen geben. Darin können Händler auch eine Statistik sehen, wie sie im Vergleich zu anderen Händlern stehen. Außerdem können ab diesem Oktober offene Käuferschutzfälle bereits nach drei Tagen an Ebay geleitet werden. Ab Januar 2019 wird außerdem das rechtzeitige Hochladen der Sendungsnummern für alle Händler zur Pflicht gemacht.

Desweiteren werden ab Herbst 2018 neue Vorteile für den Platin-Shop eingeführt und Verkäufer können ab sofort ihre Telefonnummer den Kunden bereits vor dem Kauf anzeigen lassen.

HTTPS- und Katalog-Pflicht

Allen Ebay-Händlern wird dringend geraten, das HTTPS-Protokoll hinzuzufügen. In Kürze werden Webseiten ohne HTTPS mit einem roten „Nicht sicher“-Label gekennzeichnet. Ab Januar 2019 wird Ebay unsichere Inhalte sogar blockieren. Zusätzlich wird es ab dem 15. August für alle Händler verpflichtend, den Ebay-Katalog zum Einstellen von Artikeln bestimmter Produktlinien zu verwenden. Ab 2019 wird dies auf weitere Kategorien ausgebaut.

Ebenfalls ab Januar nächsten Jahres ist die Angabe von vier Artikelmerkmalen bei Autoreifen für „Gültig bis auf Widerruf“-Angebote verpflichtend. Bei diesen Merkmalen handelt es sich um die Zollgröße, Reifenbreite, Reifenquerschnitt und die Anzahl der Einheiten.