Babymarkt.de steigert Umsatz und verdoppelt Filialzahl

Die Tengelmann-Tochter Babymarkt.de hat das vergangene Geschäftsjahr mit einer Umsatzsteigerung von zehn Prozent abgeschlossen. In den kommenden Jahren will sich das Unternehmen die Online-Marktführerschaft in Europa sichern.

© avtk / shutterstock.com

Babymarkt.de, der Spezialist für Baby- und Kleinkinderartikel, kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurückblicken. Die Tengelmann-Tochter hat einen Gesamtumsatz von 134,3 Millionen Euro erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einem Plus von 10,4 Prozent. Das Deutschlandgeschäft lief sogar noch besser. Der Umsatz von 77 Millionen Euro entsprach einem Anstieg von 29,8 Prozent. Die deutsche Shopping-Plattform konnte zusätzlich rund 36 Prozent mehr Besucher zählen sowie eine Steigerung des durchschnittlichen Warenkorbwertes um sechs Prozent.

Mittlerweile betreibt Babymarkt.de neben dem deutschen auch 14 internationale Web-Shops, bei denen man unter der Marke „Pink or Blue“ auftritt. Mit diesen hat sich die Tengelmann-Tochter nichts Geringes als die europäische Online-Marktführerschaft vorgenommen. Um das zu erreichen, soll der Online-Vertrieb länderübergreifend in den kommenden Monaten noch stärker zusammenwachsen, wie aus dem Geschäftsbericht zu entnehmen ist.

Ausbau des stationären Handels

Der Multichannel-Händler hat sich trotz der ambitionierten Ziele im Online-Geschäft aber auch im vergangenen Geschäftsjahr auf den Ausbau des Filialgeschäfts konzentriert. So wurden Geschäfte an drei neuen Standorten eröffnet und damit das Filialnetzwerk verdoppelt. Damit konnte der Umsatz um stolze 55 Prozent in die Höhe geschraubt werden. Auch für das aktuelle Jahr strebt Babymarkt.de ein Umsatzplus an. Zusätzlich will man mit Newslettern und verschiedenen Kundenbindungsprogramm das Bestandskundenmarketing stärker in den Fokus rücken.