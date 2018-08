Erstellt am 15. August 2018

Google startet Fotobücher-Dienst in Deutschland

Google ist viel mehr als nur eine Suchmaschine, ein Werbegigant und ein Cloud-Speicher. Mit immer neuen Services will der Konzern bei den Kunden punkten. Für deutsche Nutzer, die Fotos lieben, gibt es nun beispielsweise eine Neuerung.

© REDPIXEL.PL / Shutterstock.com

Bei einem neuen Service aus dem Hause Google, der nun in Deutschland gestartet wurde, stehen Fotos im Mittelpunkt: Bereits im vergangenen Jahr hatte der Suchmaschinen-Riese eine Fotobuch-Funktion angekündigt – nun ist sie auch für Nutzer aus Deutschland zugänglich.

Fotobücher: Googles Foto-Zusammenstellungen sollen bei der Erstellung helfen

Wie das Unternehmen auf seinem hauseigenen Produktblog schreibt, können hiesige Nutzer ab sofort ihre Fotos, die sie bereits bei Google gespeichert haben, zu einem Fotobuch verarbeiten. „Mit einem Fotobuch erinnern wir uns an die schönsten Momente unseres Lebens – egal ob es der erste Kindergeburtstag von Sohn oder Tochter oder der letzte Urlaub nach Kreta ist“, sinniert der Konzern auf dem Blog.

Und um eben diese Momente festzuhalten, können Interessierte auf die neue Google-Funktion zurückgreifen. Verfügbar ist der Dienst sowohl über mobile Endgeräte via Foto-App als auch über die Website. „Google Fotos erkennt bereits seit einigen Jahren Bilder, die auf einer Reise gemacht wurden und fasst diese in einer Art Dia-Show zusammen. Diese Reisezusammenfassungen nutzt Google jetzt auch für die neue Fotobuch-Funktion“, schreibt Golem. Nutzer können solche Zusammenstellungen (nach Orten oder auch anderen Kriterien) also direkt verwenden, um schnell und einfach ein entsprechendes Fotobuch zu bestellen.

Fotobücher sollen in wenigen Minuten fertig sein

Preislich setzt Google im Rahmen der Fotobücher bereits im niedrigen Segment an. Wie aus der Website hervorgeht, gibt es ein kleines, 18 mal 18 Zentimeter großes Softcover-Fotobuch mit 20 Seiten bereits für 12,99 Euro. Grundsätzlich verspricht der Dienst „moderne Fotobücher“, die nicht nur „für die Ewigkeit“ gemacht und „in wenigen Minuten fertig“ sind, sondern die auch durch hochwertiges und umweltfreundliches Papier punkten sollen.