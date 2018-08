Erstellt am 15. August 2018

Ebay stellt neue APIs zur Verfügung

Ebay hat Entwicklern und Unternehmen zum Start der Connect Developers Conference eine ganze Reihe an Programmierschnittstellen zur Verfügung gestellt, die ab sofort implementiert werden können.

© IB Photography / Shutterstock.com

Im vergangenen Jahr hat sich Ebay der OpenAPI-Initiative angeschlossen, um seine Programmierschnittstellen einer größeren Zielgruppe verfügbar zu machen. Das hat sich offenbar bereits ausgezahlt. Nach Unternehmensangaben wurden mit öffentlichen Ebay-Verkaufs-APIs im ersten Halbjahr 2018 über 2,1 Milliarden neue Listings erstellt, die für einen weltweiten Umsatz von fast 10 Milliarden Dollar sorgten. Grund genug für Ebay, die Verfügbarkeit der eigenen Schnittstellen zu erweitern.

Neue APIs für Entwickler

Zum Start der hauseigenen Ebay Connect Developers Conference hat Ebay eine Vielzahl neuer Schnittstellen verfügbar gemacht beziehungsweise deren Einzugsgebiet erweitert. Allen voran macht Ebay seine Bilderkennungs-Technologie mit Image Search API verfügbar. Entwickler können damit die Bildersuche, Visual Shopping und Find It On Ebay in ihre Plattformen integrieren. Außerdem steht nun die Machine Translation API zur Verfügung, die es ermöglicht, Seiten für andere Sprachen zu lokalisieren. Zunächst beinhaltet dies nur die Übersetzung von Englisch zu Mandarin und umgekehrt, weitere Sprachen sollen aber folgen. Darüber hinaus gibt es nun eine Feed-Plattform für Buy APIs, die dabei hilft, die eigenen Ebay-Listings auf dem aktuellen Stand zu halten.

Neben neuen Schnittstellen hat Ebay bereits bekannte Angebote erweitert. Die Buy APIs (Feed, Suche, Artikel, Checkout, Bestellung und Marketing), die bislang nur in den USA verfügbar waren, sind nun auch für UK- und deutsche Entwickler verfügbar. Mit der Inventory API lassen sich alle Listings auf einmal übertragen anstatt wie bisher in kleinen Paketen. Die Trading API sorgt für eine bessere Bearbeitung von Varianten. Alle Neuerungen stellt Ebay in seinem Unternehmensblog vor.