Amazon erhöht Lieferzeiten für Prime durch Verkäufer-Angebote

Um seine Kunden nicht mit nicht eingehaltene Lieferzeitversprechen zu verärgern, hat Amazon jetzt die Lieferfristen für einige seiner Prime durch Verkäufer-Angebote angehoben. Die Änderung ist abhängig vom Standort des Händlers und des Kunden.

© Julie Clopper / shutterstock.com

In der vergangenen Woche änderten sich bei einigen Prime by Seller-Händlern urplötzlich die Liefertermine. Für Bestellungen, die am 11.08. getätigt wurden, gab es Liefertermine vom 16.-17.08. Für Prime-Produkte, die normalerweise ein bis zwei Tage für die Zustellung brauchen, eine deutliche Steigerung der Lieferzeiten. Wie Shopanbieter.de berichtet, wurde vielen Händlern auf Nachfrage bei Amazon ein technischer Fehler bestätigt, einigen wurde als Grund der Feiertag in vereinzelten Bundesländern angegeben.

Vergangene Woche gab es vom Online-Riesen dann aber doch die offizielle Bestätigung, man werde die Lieferzeiten für Prime durch Verkäufer-Angebote standortabhängig anpassen:

© Screenshot Facebook-Gruppe Multichannel Rockstars



Lieferzeiten werden auf regionaler Ebene angepasst

Wie Shopanbieter mutmaßt, ist die Anhebung der Lieferzeiten durch die Probleme mit dem Logistiker DPD begründet. In der Vergangenheit gab es oft Ärger wegen nicht eingehaltener Liefertermine. Nun soll dies auf regionaler Ebene angepasst und „zukünftig auf den jeweiligen DPD-Hub bezogen“ werden, wie bei Shopanbieter weiter zu lesen ist. So wird der Algorithmus von Amazon ab sofort die aktuellen Lieferfristen mithilfe bisher gesammelter Daten ermitteln.

Die neue Berechnung fällt natürlich zulasten der Online-Händler, die die ursprünglichen Prime-Lieferzeiten von ein bis zwei Tagen nichtsdestotrotz einhalten können, ihnen durch den Algorithmus allerdings ein längeres Lieferfenster angezeigt wird. Dementsprechend haben einige Händler ihren Ärger darüber bereits in den sozialen Netzwerken öffentlich gemacht. „[...] Und es interessiert den Algo auch nicht, ob Du evtl. schneller liefern könntest. Und Du wirst auf Sicht eh nicht mehr liefern können per PBS, weil alle Artikel, die gleichsam per FBA erworben werden können eh eine schnellere Lieferzeit (zumindest versprechen!!) und dich damit eh aus der buybox schmeissen, da AMZ halt immer 5 Sterne hat...“, heißt es beispielsweise in der Facebook-Gruppe Multichannel Rockstars.

Andere Händler versuchen unterdessen ihre Kunden über die schnelleren Lieferzeiten auf anderem Wege zu informieren: