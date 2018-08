Erstellt am 28. August 2018

Spryker kooperiert mit Paqato: Mehr Kontrolle für die letzte Meile

Händler, die das Spryker Commerce Operating System nutzen, erhalten künftig volle Kontrolle über das Kundenerlebnis auf der letzten Meile. Dazu kooperiert Spryker nun mit dem Logistik-Dienstleister Paqato.

© comzeal images – Shutterstock.com

Spryker und Paqato haben sich zusammengeschlossen, um Online-Händlern mehr Kontrolle über das Kundenerlebnis auf der letzten Meile zu geben. Paqato entwickelt dazu ein spezielles Plugin für das Spryker Commerce Operating System, wie das Unternehmen heute bekannt gab. Das Plugin können Spryker-Nutzer dann als Modul für ihr Backend auswählen. Es ermögliche den Händlern, ihre Kunden im selbst gewählten Design und in eigenen Worten über den Lieferstatus von Bestellungen zu informieren.

Zudem sollen die Händler mit dem Paqato-Modul flexible Zustelloptionen bieten können. Die Kunden können den detaillierten Lieferstatus ihrer Bestellung im Frontend einsehen. Dieser Service stärke die Kundenbindung und erhöhe die Kundenzufriedenheit, so Paqato.

Händler sollen die Kommunikation nicht mehr abgeben

„Mit PAQATO können unsere Nutzer das positive Shoppingerlebnis bis zur Haustür ihrer Kunden weiterführen“, erklärt Patrick Kleine-Albers, Director Industry Partnerships bei Spryker. Für Paqato-Geschäftsführer Michael Lüken ist vor allem die Kontrolle der Händler über die letzte Meile entscheidend: „Händler hatten oft ein grundlegendes Problem: Die Kommunikation mit ihren Kunden gaben sie schlichtweg an andere ab, sobald die Ware das Lager verließ. Die Kritik an Versandproblemen traf jedoch die Händler, etwa in Form negativer Shopbewertungen. Das hat jetzt ein Ende.“

Paqato und Spryker unterstreichen die neue Partnerschaft auch auf der kommenden Dmexco: Auf der Messe trete man gemeinsam mit einem Stand auf. Dort sollen auch weitere Details zur Partnerschaft zwischen Paqato und Spryker bekannt gegeben werden.