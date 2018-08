Verbraucherzentrale: Beschwerden über Wish wachsen an

Die Shopping-App Wish wirbt mit radikalen Dumping-Preisen und schier unschlagbaren Rabatten. Doch wie es scheint, steigt auch die Zahl jener Kunden an, die Probleme mit dem Dienst haben.

© Pe3k / Shutterstock.com

Kreischen, jubeln, ausrasten: Die Werbestrategie, die die Shopping-App Wish hierzulande auffährt, zielt auf Kunden, die es auf Dumping-Preise und satte Rabatte abgesehen haben. Und die Werbetrommel rührt und rührt – mit massivem Aufgebot und einer wahren Anzeigenflut versucht das Unternehmen auch hierzulande immer mehr Kunden zu locken.

Doch mit wachsendem Erfolg scheint sich die US-App – zumindest in Deutschland – auch vermehrter Kritik gegenüberzusehen. Bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sollen sich immer häufiger Kunden melden, die mit ihren Bestellungen oder den gewünschten Produkten Probleme haben.

Probleme mit Lieferzeiten und Zahlungen

„Immer wieder gibt es Probleme nach dem Kauf: Bemängelt werden nicht nur die oft minderwertige Qualität der Waren, sondern auch die sehr langen Lieferzeiten und nicht erhaltene Ware“, schreibt die Verbraucherzentrale auf ihrer Website. Da viele der Verkäufer in Fernost bzw. China sitzen, können sich die Lieferzeiten unter Umständen über viele Wochen, manchmal sogar mehrere Monate hinziehen. Das Problem dabei sei jedoch, dass bereits 14 Tage nach der Bestellung die Zahlungen fällig werden. „Wer dann noch keine Ware hat, soll sich selbst kümmern“, das heißt, nach einem Zahlungsaufschub fragen.

In der Vergangenheit sei es vorgekommen, dass Kunden, da sie die Ware noch nicht erhalten hatten, die Zahlungsaufforderungen einfach ignoriert haben. Dann jedoch drohen durch den beauftragten Zahlungsdienstleister Mahnungen und entsprechend zusätzliche Kosten.

Auch Reklamationen stehen in der Kritik

Neben unerwarteten Steuern und eventuellen Zollgebühren, die den Gesamtbestellwert in die Höhe treiben, sei auch der Aspekt der Reklamation und Rücksendung kritisch: „Zwar können Sie sich beim Online-Kundenservice beschweren und fehlerhafte Ware reklamieren, telefonisch können Sie Wish jedoch nicht kontaktieren. Zudem akzeptiert Wish Reklamationen nur binnen 30 Tage – für die deutlich längeren, gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistungsfristen sieht sich Wish als Vermittler nicht in der Verantwortung“, heißt es weiter.

Da die Kunden die Kosten für Rücksendungen selbst tragen müssen, ist eine Retoure für sie zum Teil mit hohen Versandkosten und gegebenenfalls auch Zollgebühren verbunden.